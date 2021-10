Grüner Schwedenstahl - Volvo setzt auf Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit eines Fahrzeugs bemisst sich nicht mehr ausschließlich danach, was das Endrohr ans Licht bringt. Auch die Produktions- und Recyclingphasen haben nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die Treibhausemissionen. Neben der Elektrifizierung seiner Fahrzeuge und Maschinen ist Volvo entschlossen, die Kohlenstoffbilanz seiner gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Jetzt hat die Volvo Group in Göteborg ihr erstes Fahrzeug aus fossilfreiem Stahl präsentiert. Der in dem Laster verarbeitete Stahl wurde von dem schwedischen Unternehmen SSAB ohne Einsatz von Kohle und Koks, sondern mit Wasserstoff hergestellt.



"Unternehmen und Branchen müssen zusammenarbeiten, um innovative neue Lösungen für eine Zukunft ohne Treibhausgasemissionen zu entwickeln. Volvo Group engagiert sich in wegweisenden Partnerschaften wie der mit SSAB, um attraktive, sichere und effiziente neue Fahrzeuge und Maschinen zu entwickeln, die den Weg für ein nachhaltigeres Transport- und Infrastruktursystem der Zukunft ebnen", betonte Martin Lundstedt, President und CEO Volvo Group.



Der Übergang zu grünem Stahl ist ein wichtiger Schritt für die Volvo Group ebenso wie für die Transport- und Infrastrukturbranchen insgesamt, besonders unter dem Aspekt, dass etwa 70 Prozent des Gewichts eines Lkw auf Stahl und Gusseisen entfallen, wobei die Zahl für Volvo Fahrzeuge sogar noch höher liegt. Dieses erste Konzeptfahrzeug, das in der Anlage von Volvo CE in Braas hergestellt wurde, ist erst der Anfang, denn bis 2022 ist eine kleinere Serienproduktion geplant, und die Massenproduktion soll folgen.

