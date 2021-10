Grüner Auto-Campus in Rüsselsheim

Der große alte Opel-Stammsitz in Rüsselsheim soll grün werden. Mutterkonzern Stellantis setzt dort nun ganz auf Klimaneutralität. So wird dort in den kommenden Jahren ein umweltfreundlicher Campus entstehen. Stellantis rechnet mit einer Fertigstellung im Jahr 2025.



Auf deutlich reduzierter Fläche in unmittelbarer Nähe zum modernen Fertigungswerk sollen Büros und Arbeitsstätten für die Mitarbeiter auch aus Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb entstehen. "Die Erfahrungen aus der Transformation des Standortes werden auch für die Entwicklungen des Konzerns an anderen Orten weltweit genutzt werden", heißt es in einer Mitteilung von Stellantis.



"Wir entwickeln hier einen CO2-neutralen, grünen Campus mit einem konsequenten Niedrigenergiekonzept, umfassender Nutzung von Solar-Panels auf allen Dächern und einer umfangreichen Begrünung, die Vorbildcharakter haben wird", sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz. "Umweltfreundlichkeit und Effizienz werden bei uns großgeschrieben."



Der neue Hauptsitz von Stellantis in Deutschland soll in die historische Gebäudesubstanz eingebunden werden. "Das sorgt für deutlich weniger Ressourcennutzung im Vergleich zu einem kompletten Neubau und macht gleichzeitig zu jeder Zeit die große industrielle Tradition unseres Unternehmens sichtbar", erklärt der Opel-Chef. Insgesamt verbessere man dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, indem sich das Unternehmen durch kürzere Wege effizienter aufstelle.



Ralph Wangemann, Personalchef von Stellantis in Deutschland, ergänzt, die Transformation der Automobilbranche, die Stellantis und Opel aktiv vorantreiben, werde in Rüsselsheim besonders deutlich erlebbar werden. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich schon heute auf ihre künftige Arbeitsumgebung freuen." Stellantis schaffe einen hochattraktiven Campus mit modernster Arbeitsausstattung, hervorragender Erreichbarkeit und besten Voraussetzungen für ein flexibles von Kommunikation und Innovation geprägtes Arbeiten.

