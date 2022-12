Großer Luxus in Grün

Luxus-SUV in Limettengrün? Die Bespoke-Abteilung von Rolls-Royce - Expertengruppe für individuelle Kundenwünsche - machts möglich. "Cullinan - Inspired by Fashion" heißt das modische Programm, das aus zwei Pret-a-porter-Kollektionen besteht - dem kühnen "Re Belle" und dem auffälligen "Fu-Shion".



Die schillernden Sondermodelle des Rolls-Royce Cullinan sind von den leuchtenden Farben und Texturen der Modewelt inspiriert und sollen den eklektischen Geschmack und Lebensstil der Luxusklientel widerspiegeln. Als eigenständige Kunstwerke werden die Luxusliner auf der Art Basel in Miami den solventen Kunden der Marke vorgestellt.



"Mit Cullinan Inspired by Fashion haben wir uns von der Welt der Mäzene inspirieren lassen - Individuen mit eklektischem Geschmack, die Trends definieren und aktuelle Bewegungen in den Bereichen Kunst, Mode und Design beeinflussen", sagt Celina Mettang, Bespoke Colour and Material Designer bei Rolls-Royce. "Sie setzen sich über Grenzen hinweg, fordern Konventionen heraus und sind mutig in Ausdruck von Individualität." Die Modelle seien als Statement-Stücke konzipiert und perfekt auf den Lebensstil der Rolls-Royce-Kunden zugeschnitten.



Um einen Einblick in die unendlichen Möglichkeiten von Bespoke zu geben, haben die Designer für "Cullinan - Inspired by Fashion" acht unverwechselbare Persönlichkeiten entworfen. Jede Kollektion umfasst zwei Farbvarianten für die Innenausstattung, die durch ikonische Akzentfarben definiert werden: Lime Green oder Peony Pink für Re-Belle und Mandarin oder Forge Yellow für Fu Shion. Jeder Einrichtungsstil kann laut Hersteller mit einem von zwei sorgfältig ausgewählten Außenstilen kombiniert werden - "entweder auffällig oder eher diskret und zurückhaltend."

