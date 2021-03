  Große Unterschiede beim Kleinwagen-Reifentest

Beim Bremsen auf Nässe scheidet sich bei den aktuellen Sommerreifen für Kleinwagen die Spreu vom Weizen. So gab es auch bei den besten von auto, motor und sport (ams) getesteten Pneus für VW Polo, Ford Fiesta, Opel Adam und Co. erhebliche Unterschiede.



Verglichen wurden die elf führenden Produkte von Conti, BF Goodrich, Bridgestone, Goodyear, Falken, Hankook, Maxxis, Michelin, Nokian, Pirelli und Toyo im Format 195/55 R 16 H zu Preisen von rund 60 bis 110 Euro pro Reifen, wie sie auch im Audi A1, Dacia Sandero, Nissan Micra, Mini One, Peugeot 208, Renault Clio und Skoda Rapid zum Einsatz kommen.



Beim Bremsen auf trockener Bahn von 100 auf null km/h gab es bei allen elf Kandidaten nur Unterschiede von maximal drei Metern. Ganz anders bei Nässe: Zwischen dem besten (Michelin, 34,6 Meter) und dem schwächsten Nassbremser (Toyo, 41,8 Meter) liegen erschreckende 7,2 Meter, obwohl nur aus Tempo 80 abgebremst wurde, um Einflüsse durch eventuelles Aquaplaning zu vermeiden.



"Bei Stadttempo 50 beträgt der Unterschied des Anhaltewegs fast eine Wagenlänge, was im Ernstfall Verletzte und Tote bedeuten kann", bilanziert die ams. Bester Reifen im Test ist mit Abstand der in Deutschland gefertigte Michelin Primacy 4 (107 Euro). Dahinter folgen mit ebenfalls dem Testurteil "sehr gut" der Bridgestone Turanza T005 (111 Euro) und der gleich starke, aber deutlich günstigere Nokian Wetproof (78 Euro), der die Preis-Leistungs-Wertung gewinnt.



Das Mittelfeld mit dem Testurteil "gut" belegen in der Reihenfolge ihrer Wertung die ausgewogenen Goodyear EfficientGrip Performance 2 (83 Euro) und der Continental PremiumContact 5 (82 Euro), der sehr preiswerte Maxxis Premitra 5 (65 Euro), der bei Nässe starke BF Goodrich Advantage (93 Euro), der besonders spritsparende und leise Hankook Kinergy Eco2 (75 Euro) sowie der aquaplaningresistente, aber bremsschwache und wenig effiziente Falken Ziex ZE310 Ecorun (74 Euro).



Nur befriedigend schnitt der Pirelli Cinturato P1 Verde ab (80 Euro) wegen Schwächen in den Bremsdisziplinen und hohem Rollwiderstand. Letzter im Test wurde der besonders kurvenstarke Toyo (69 Euro), der durch den mit Abstand längsten Bremsweg vor allem beim Nassbremsen gepatzt hat und deshalb abgewertet werden musste.