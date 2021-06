Größerer Akku für den Sono Sion

Upgrade für den Sono Sion - noch bevor er überhaupt auf dem Markt ist: Das E-Auto-Start-up Sono Motors aus München hat sich nach Befragungen seiner Community für eine leistungsstärkere 54-kWh-Batterie in seinem Solar-Elektroauto entschieden.



Die neue Batterie erhöht die mögliche Reichweite des Sion auf bis zu 305 Kilometer, die maximale Ladeleistung steigt auf bis zu 75 kW. "Die zusätzliche Solar-Reichweite von durchschnittlich 112 Kilometern pro Woche und 245 Kilometern pro Woche in der Spitze bleibt unverändert", so die Nachwuchs-Autobauer. Zum Verständnis: Der Sion ist rundum mit hocheffektiven Solar-Panels beplankt, die das Sonnenlicht in Strom zur Fortbewegung umwandeln.



Die für den neuen Akku verwendete LFP (Lithium-Eisenphosphat)-Technologie gilt als eine der sichersten auf dem Markt bei gleichzeitigem vollständigen Verzicht auf Kobalt, Mangan und Nickel.

AdUnit urban-intext1