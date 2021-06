Größere Räder, geringere Gefahr

Berlin. Wendig, unkompliziert und je nach Version leicht zu transportieren: Wer einen E-Tretroller fahren will, braucht nicht einmal einen Führerschein. Günstige Modelle locken schon ab 200 Euro. Aber nicht alle sind für die Straße zugelassen, und es gibt Unterschiede bei der Sicherheit, so der Auto Club Europa.

Beim Kauf sollte auf eine einwandfrei funktionierende Bremsanlage geachtet werden. Empfohlen werden Modelle mit Blinker, um Zeichen per Hand und damit einhergehender Instabilität zu vermeiden. Und: Je größer die Laufräder, desto geringer die Unfallgefahr durch Schlaglöcher. Wer sein Gefährt per Bus, Bahn oder im Auto transportieren will, entscheidet sich am besten für ein klappbares und leichtgewichtiges Modell. tmn