Green Step: Nokians "grüner" Winterreifen

Nokian Tyres stellt stolz seinen nach eigenen Angaben bisher nachhaltigsten Reifen vor. Der Konzept-Winterreifen Green Step besteht zu 93 Prozent aus recycelten oder erneuerbaren Materialien.



Der Kautschuk für den Konzept-Reifen ist natürlich. Außerdem werden erneuerbare Öle wie Rapsöl eingesetzt. "Fast alle Weichmacher, Harze und Verarbeitungshilfsstoffe stammen aus erneuerbaren Ressourcen", heißt es bei Nokian Tyres. Zudem dient natürliche Reishülsenasche als Hauptfüllstoff für die Lauffläche und die Seitenwand. Erneuerbare Cordfasern werden verwendet, um den Reifen widerstandsfähiger zu machen.



Fast jede Komponente des Green Step enthält recycelte Materialien. So wurde beispielsweise der in den Gummimischungen verwendete Ruß aus Altreifen gewonnen und das für die Innenfläche verwendete Butyl sowie der Stahl in den Stahlgürteln und den Wulstdrähten in der Struktur sind überwiegend recycelt.

