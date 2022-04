Grecale ab Herbst

Mailand. Maserati stellt dem Levante einen kleinen Bruder zur Seite und verkauft als zweites SUV ab Herbst den Grecale. Wie der Hersteller bei der Präsentation in Mailand mitteilte, starten die Preise für den Konkurrenten von Autos wie Porsche Macan, BMW X4 oder Mercedes GLC bei 71 520 Euro. Dafür gibt es ein rund 4,90 Meter langes SUV, das technisch eng mit Jeep Grand Cherokee und Alfa Stelvio verwandt ist.

Außen trägt es den Look des Supersportwagens MC20, innen gibt es große Bildschirme und den Sprachassistenten Alexa. Neben dem neuen Bedienkonzept will der Maserati mit viel Platz punkten, etwa mit Beinfreiheit hinten oder dem Kofferraumvolumen von 570 Litern. Die Antriebe starten bei einem 2,0-Liter-Vierzylinder. Der mit Mild-Hybridtechnik ausgerüstete Motor leistet je nach Version 221 kW/300 PS oder 243 kW/330 PS. Alternativ gibt es für Preise ab 111 000 Euro den Grecale Trofeo mit dem V6-Motor aus dem Supersportwagen MC20. Er schöpft aus 3,0 Litern Hubraum 390 kW/530 PS und beschleunigt das SUV auf bis zu 285 km/h. Für das kommende Jahr kündigt Maserati den Grecale als vollelektrisches SUV an. tmn

