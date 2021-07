Grand Cherokee mit Doppelherz

Auch am größten Jeep-Modell geht der Trend zur Elektrifizierung nicht vorbei: Auf dem EV Day 2021 zeigte die Marke erste Bilder des neuen Grand Cherokee 4xe Plug-in-Hybrid, der 2022 debütieren soll.



Genaue Daten zu Leistung und Verbrauch des Doppelherz-Grand Cherokee nennt Jeep noch nicht. Offiziell vorgestellt wird die fünfte Generation des in den letzten 30 Jahren weltweit mehr als sieben Millionen mal verkaufen Groß-SUV auf der New York International Auto Show 2021.

