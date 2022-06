Goodwood: Drei Bugatti-Weltrekord-Ikonen

In diesem Jahr wird beim Festival of Speed in Goodwood endlich wieder Flagge gezeigt. Bugatti - allein der Name lädt Sportwagenfans zum Träumen ein - präsentiert drei Weltrekordfahrzeuge: ein Trio der Superlative mit einer Gesamtleistung von mehr als 4.000 PS zusammen, das dazu beigetragen hat, Bugattis Platz an der Spitze des Automobildesigns und der Technik zu festigen.



Im Detail sind das der Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse und Chiron Super Sport 300+. Die exklusiven Automobile fahren eine 1,9 Kilometer lange, schmale und kurvenreiche Straße bergauf auf dem Gelände des Goodwood House in Sussex, England - den Goodwood Hillclimb. Jedes der Rekordfahrzeuge ist an seiner unverwechselbaren schwarz-orangenen Lackierung zu erkennen.



"Mit diesen drei Rekordfahrzeugen hat Bugatti über viele Jahre hinweg seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, immense technische und gestalterische Herausforderungen zu meistern, um Hypersportwagen herzustellen, die in der Automobilbranche neue Maßstäbe setzen", sagt Christophe Piochon, Präsident von Bugatti Automobiles.

