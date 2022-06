Goodwood: 55 Jahre Mercedes-AMG

Die Mercedes Sportwagen-Schmiede AMG präsentiert das Hypercar Mercedes-AMG ONE beim Goodwood Festival of Speed im Rahmen der Feierlichkeiten zu 55 Jahren AMG. An der Seite von ultimativen Performance-Luxusmodellen von AMG, darunter der neue AMG GT Track Series und der GT 63 S E PERFORMANCE wird der AMG ONE zum ersten Mal in Aktion zu sehen sein, wenn er den berühmten "Hill Climb" von Goodwood bestreitet.



Mit mehr als 1.000 PS aus einem 1,6-Liter-V6-Hybrid-Turbomotor wird der AMG ONE den Motorsportfans einen Sound bieten, wie er noch nie in einem Serienfahrzeug erreicht wurde: ein Formel 1TM-Motor für die Straße, so der Hersteller.



Für AMG Fans gibt es beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed auch eine statische Ausstellung mit einigen der legendärsten Modelle aus der Geschichte der Performance-Luxusmarke sowie einen Ausblick auf ihre Zukunft. Ein getarntes Entwicklungsfahrzeug eines brandneuen AMG Produkts, das auf der neuen C-Klasse-Plattform mit der nächsten Stufe des E PERFORMANCE-Hybridantriebs basiert, wird auf dem AMG Stand für das Publikum zu sehen sein.

