Golf R Variant: Kombi mit 320 PS

51.585 Euro für einen Golf Variant? Das ist kein Versehen, die meinen das ernst in Wolfsburg. Schließlich geht es um die Kombiversion des neuen Golf R. Und die bringt nicht nur jede Menge Platz mit. Sondern auch den 2.0 TSI-Motor mit einem maximalen Drehmoment von 420 Nm und einer Spitzenleistung von 235 kW/320 PS.



Die Kraft kommt per serienmäßigem Allradantrieb mit R-Performance Torque Vectoring auf die Straße, die Verbindung stellt ein R-spezifisch abgestimmtes 7-Gang-DSG her. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 wird in 4,9 Sekunden absolviert, bei 250 km/h wird der Vorwärtsdrang elektronisch eingebremst. "Mit dem optional erhältlichen R-Performance Paket ist eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h möglich", heißt es bei VW. Dieses Power-Päckchen umfasst auch noch 19-Zoll-Räder und die zusätzlichen Fahrprofile "Special" (Nürburgring-Modus) und "Drift" (für Powerslides). Und dass der R Variant reichlich Assistenzsysteme und ein Infotainmentsystem der jüngsten Generation eingebaut hat, kann man schlicht voraussetzen.



Wichtig ist den Autobauern, dass bei ihrem Renn-Kombi die Eignung als komfortabler Freizeit- und Familienkombi für alle Lebenslagen in keiner Weise eingeschränkt wird. So liegt das Gepäckraumvolumen zwischen 611 und 1.642 Litern. Premiere: Für den Golf R Variant gibt es optional sogar eine Anhängerkupplung mit einer zulässigen Anhängelast von bis zu 1,9 Tonnen.

