Goldenes Lenkrad: Elektromobilität ist Trumpf

Die 45. Verleihung des Goldenen Lenkrads zeigt, was in der Branche zählt: Die Elektromobilität wird immer wichtiger. Denn über die Hälfte der Gewinner sind Elektrofahrzeuge. Verliehen wurden die Preise am Dienstag durch "Bild am Sonntag" und die europäische "Auto-Bild-Gruppe".



Insgesamt waren es zwölf Goldene Lenkräder in den Kategorien Klein- und Kompaktwagen, Klein- und Kompaktwagen Elektro, SUV, SUV Elektro, Mittel- und Oberklasse, Mittel- und Oberklasse Elektro, Sportwagen, Vans/Familienlenkrad, Schönstes Auto, Innovation des Jahres sowie Bestes Auto unter 25.000 Euro und Bestes Auto unter 35.000 Euro.



Großer Gewinner war Cupra. Gleich in drei Kategorien wurden Fahrzeuge der spanischen Marke aus dem VW-Konzern zum Sieger gewählt: Der Cupra Leon wurde bester Klein- und Kompaktwagen, der Cupra Born in derselben Fahrzeugklasse für Elektro ausgezeichnet, während der Cupra Formentor VZ5 als bester SUV prämiert wurde. Der Skoda Enyaq iV errang das Goldene Lenkrad bei den SUV für Elektro.



Die Preise für die besten Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse gingen an den Porsche Panamera sowie Mercedes EQS(Elektro). Bester Sportwagen wurde der BMW M4 Competition. Der Audi e-tron GT elektrifizierte die Leser auch optisch und wurde zum schönsten Auto gewählt. Bestes Auto unter 25.000 Euro wurde der Opel Mokka-e, bestes Auto unter 35.000 Euro der Toyota GR Yaris. Auch für eine Experten-Jury mit Eltern und Kindern steht Umweltbewusstsein in Verbindung mit Platz ganz vorne, wie die Auszeichnung des Mercedes EQV mit dem "Familienlenkrad" bewies.



Darüber hinaus vergab eine weitere Fachjury ein Goldenes Lenkrad für die "Beste Innovation" des Jahres an die Elektro-Achse des Technologie-Zulieferers Schaeffler. Die Einheit aus Elektromotor und Getriebeachse ermöglicht durch ihren modularen Aufbau und kompakte Bauform die einfache Elektrifizierung unterschiedlicher Fahrzeugplattformen.



Alle Preisträger "Das Goldene Lenkrad 2021"



Klein- und Kompaktwagen: Cupra Leon

Klein und Kompaktwagen Elektro: Cupra Born

Mittel und Oberklasse: Porsche Panamera

Mittel- und Oberklasse Elektro: Mercedes EQS

SUV: Cupra Formentor VZ5

SUV Elektro: Skoda Enyaq iV

Sportwagen: BMW M4 Competition

Van/Familienlenkrad: Mercedes EQV

Schönstes Auto: Audi e-tron GT

Bestes Auto unter 25.000 Euro: Opel Mokka-e

Bestes Auto unter 35.000 Euro: Toyota GR Yaris

Beste Innovation: Schaeffler Elektro-Achse

