GM Mobility Europe neues Mitglied beim VDIK

Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK) begrüßt ein neues Mitglied. GM Mobility Europe vertreibt in Deutschland die Marken Cadillac und Chevrolet Corvette. Der VDIK vertritt nun 40 Marken internationaler Pkw- und Nutzfahrzeughersteller aus 13 verschiedenen Ländern in Deutschland.



Reinhard Zirpel, VDIK-Präsident betont: "Jede einzelne der in Deutschland aktiven internationalen Marken steht für ein ganz individuelles Angebot und ein besonderes Markenimage. Vom attraktiven Kleinwagen bis hin zu Premium- und Sportwagen - gerade auch die Vielfalt des Angebots trägt zum Erfolg der internationalen Hersteller in Deutschland bei. Schon bei seiner Gründung 1952 vertrat unser Verband auch mehrere US-Hersteller. Wir freuen uns daher, nun zwei weitere Automarken aufzunehmen, die die große nordamerikanische Autotradition verkörpern."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1