German Car of the Year: Ausgezeichneter Jahrgang

Die Jury des "German Car of the Year" hat gesprochen: Der Peugeot 308 ist der Sieger in der Kategorie Kompaktklasse bis 25.000 Euro. Hier die weiteren Preisträger und die Begründungen der Jury.



Beim 308 stand für die Jury besonders die Strategie "Power of Choice" bei Peugeot im Fokus: Es gibt die Wahl zwischen Benzin-, Diesel- und zwei Plug-in-Hybrid-Motoren. Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Das ist die erste Auszeichnung für die neue Generation des Peugeot 308. Das macht uns sehr stolz, dass sich der 308 gerade in der stark besetzen Kompaktklasse in Deutschland durchsetzen konnte."



Auch der neue Kia EV6 hat Grund zum Feiern: Der Elektro-Crossover wurde zum deutschen Auto des Jahres 2022 in der Kategorie "Premium" gewählt, in die alle neuen Modelle mit einem Basispreis von 25.000 bis 50.000 Euro fallen. Der EV6 siegte vor dem Hyundai Ioniq 5 und setzte sich unter anderem auch gegen VW ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq und Mercedes C-Klasse durch.



Der neue Hyundai Ioniq 5 wurde in der Kategorie "New Energy" auf den ersten Platz gewählt. Als Klassensieger nimmt das E-CUV automatisch an der Finale zum "German Car of the Year" teil. Dabei tritt der Hyundai Ioniq 5 gegen die Sieger der übrigen Kategorien an. Also auch gegen den Audi e-Tron GT, der im Luxussegment mit einem Einstandspreis von über 50.000 Euro den Sieg davontrug. Und gegen den Gewinner in der sportlichen Performance-Klasse, den Porsche 911 GT3. Der Gesamtsieger wird am 25. November 2021 bekanntgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1