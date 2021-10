Gepäck im Stil von McLaren

Die Firma Tumi macht sich mit hochwertigen Taschen einen Namen. Jetzt gibt es eine neue Design-Linie. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der exklusiven Sportwagenmarke McLaren. Die beiden Marken teilen die gemeinsame Vision, immer wieder höhere Levels der Exzellenz zu erreichen, was sich in den Details oder aber bei der Auswahl des Materials der McLaren inspirierten Kollektion widerspiegeln soll.



Die Kapselkollektion beinhaltet neun Stücke. Jedes umfasst Elemente von McLarens eleganten und kühnen Super- und Rennautos. Alle werden durch die für McLaren typische Papaya Farbgebung in Szene gesetzt, sowie mit CX6-Karbonfasern ausgestattet.



Die Hauptelemente enthalten den "Aero International Expandable 4 Wheel Carry-On" und den "Quantum Duffel". Der Carry-On wird aus einem hybriden Mix aus Materialien hergestellt. Dazu gehört Tegris, ein extrem strapazierfähiges Verbundmaterial, das vor allem in Rennautos Verwendung findet. Im Kontrast zu dieser harten Schale, wird ein geformter Stoff als Frontverkleidung eingesetzt, dessen Design sich, wie der Rest der Kollektion, an dem Aussehen der Sportwagens orientiert.



Die stabile Bauweise ermöglicht, dass der zu transportierende Inhalt optimal geschützt wird. Auch hier wird wieder ein weiteres Element des Designs der Supercars in die Kollektion übernommen. Das Innere umfasst ein Kompressionsband, das seinen Ursprung im 5-Punkt Racing-Gurt hat, der vor allem in McLarens Rennautos, sowie in Track-only Modellen wie dem limitierten McLaren Senna GTR verwendet wird.



Die Zielgruppe für die Gepäckkollektion sei vergleichbar mit den Kunden von McLaren, sagt Tumi-Manager Dirk Schmidinger, der zugleich General-Manager der Samsonite-Gruppe ist, bei der Präsentation im Tumi-Shop am Düsseldorfer Kö-Bogen. Die Leute, die sich für einen McLaren interessieren und die Marke Tumi schätzen, seien technikaffin und hätten Freude an Luxus und Lifestyle. Unterdessen ziehe das Reisegepäck-Geschäft nach der Corona-Pandemie erfreulicherweise wieder an.



Lars Wallerang / mid

