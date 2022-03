Genusstouren auf zwei Rädern

Endlich wieder Motorrad fahren. Wer kein eigenes besitzt, kann zu Mitgliederkonditionen bei rund 25 Partnerstationen der ADAC Autovermietung in Deutschland ein passendes anmieten. Damit lassen sich nicht nur die kurvenreichen Alpenpässe oder größere Mehrtagestouren in Angriff nehmen, auch für den entspannten Tagesausflug steht das geeignete Modell zur Verfügung.



In Deutschland, von der Ostseeinsel Rügen über die Mittelgebirge bis in die bayerischen Alpen, aber auch in Österreich, Italien und Kroatien bietet sich eine Vielzahl reizvoller Biker-Touren an. Der ADAC hat die schönsten ausgewählt, ausführlich beschrieben und gibt dazu Reisetipps für unterwegs.



Motorräder der ADAC Motorrad-Vermietung sind immer gewartet und einsatzbereit, die aufwändige Wiederinbetriebnahme nach der Saisonpause entfällt. Der ADAC empfiehlt beim Wiederein- und -aufstieg gerade im Frühjahr eine aufmerksame und defensive Fahrweise, kontrastreiche Motorradkleidung und die Teilnahme an einem Motorradtraining.



Aktuelle Modelle aller Leistungsklassen von rund 20 Marken wie BMW, Ducati, Yamaha sind bei der ADAC Motorrad-Vermietung buchbar. ADAC Mitglieder erhalten drei Prozent Rabatt, bei Anmietung im europäischen Ausland und in den USA fünf Prozent (BMW Motorräder bei HertzRide). Das Mindest-Anmietalter ist modellabhängig und beginnt bei 21 Jahren.



Für vollendeten Fahrgenuss bietet der ADAC mäßigte Felbertauern- und Großglockner-Tickets, ein preisreduziertes Tour-Ticket (Großglockner-, Gerlos-, Nockalm- und Villacher Alpenstraße) sowie österreichische und Schweizer Autobahn-Vignetten im Vorverkauf.



Derzeit gilt für die Großglockner Hochalpenstraße noch die Wintersperre. Die Saisoneröffnung erfolgt üblicherweise Anfang Mai. Für Bikes besonders zu bevorzugen - kein Kleben, kein Kratzen: die Digitale Motorradvignette für Österreich und Slowenien, erhältlich nur in ADAC Geschäftsstellen.

