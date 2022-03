Genügsamer Familien-Kombi

Mannheim. Jeder dritte Kia, der 2021 in Deutschland zugelassen wurde, war ein Plug-in-Hybrid. Die Technik mit den zwei Herzen unter der Haube kommt vor allem bei den Kunden an, die regelmäßig Kurzstrecke (dann elektrisch) fahren, aber trotzdem bei einer größeren Fahrt nicht ständig auf der Suche nach einer Ladesäule sein wollen. Denn auf der Langstrecke arbeitet ein Verbrenner. Im Gesamtpaket steht am Ende ein sehr akzeptabler Verbrauch.

Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV 6DCT Platinum Motor: Vierzylinder Benziner und Elektromotor Leistung (Benziner): 77,2 kW / 105 PS; Leistung (Elektromotor): 44,5 kW / 60,5 PS Gesamtleistung: 104 kW / 141 PS Max. Drehmoment: 147 Nm Antrieb: Frontantrieb, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 200 km/h Beschleunigung: 0–100 km/h in 10,8 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 9,3 kWh / 1,1 Liter; Testverbrauch: 4,0 l CO2-Ausstoß: 28 g/km Länge: 4605 mm, Breite: 1800 mm, Höhe: 1465 mm Leergewicht: 1533 kg Kofferraumvolumen: 437 – 1506 l Preis: 41 190 Euro Serienausstattung: Leichtmetallfelgen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, digitales Cockpit mit 12,3 Zoll-Bildschirmdiagonale, el. Heckklappe, el. verstellbare Vordersitze in Teilleder, Sitzheizung, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad, zahlreiche Assistenzsysteme. se

Nun hat Kia eines seiner Volumenmodelle, den Ceed, überarbeitet. Als Erstes fällt der neue, schwungvoll geformte Kühlergrill ins Auge. Zwei markante Chromelemente bilden zusammen die Konturen der nun Kia-typischen „Tigernase“. Beim Ceed Sportswagon, der Kombi-Verson, die es auch als Plug-in Hybrid gibt, sowie der Sportausführung GT-line sind die seitlichen Lufteinlässe zu den Radhäusern (Air Curtains) nun deutlich größer dimensioniert und dynamischer gestaltet. Entworfen wurde das neue Gesicht übrigens im Kia-Designzentrum in Frankfurt, entwickelt im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Gebaut wird das Modell schließlich in der Slowakei – ein richtiger Europäer mit südkoreanischen Wurzeln.

Unter der Haube arbeiten ein 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer, ein rund 60 PS starker Elektromotor und eine 8,9-kWh-Lithium-Ionen-Polymer-Batterie zusammen. Das bringt die Gesamtleistung auf 141 PS. Ein regeneratives Bremssystem lädt die Batterie zusätzlich auf. Rein elektrisch fährt der Ceed Sportswagon nach Werksangaben bis zu 60 Kilometer weit und bis zu 120 Stundenkilometer schnell. Im Test waren es dann rund 50 Kilometer Reichweite. Innerhalb von knapp drei Stunden war der Akku dann über die Haushaltssteckdose wieder beladen.

Das sogenannte Facelift hat dem Ceed noch einige technologische Neuerungen gebracht, wie einen Autobahnassistenten, eine navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage oder einen Ausstiegswarner. Und die Online-Dienste Kia Connect ermöglichen nun auch, die Kalenderfunktion des Smartphones mit dem Navigationssystem zu verknüpfen oder per Valet-Modus den Bildschirm zu sperren.

Ansatzloser Fahrstufenwechsel

Verbessert gegenüber dem Vorgänger hat sich die elektronisch unterstützte Servolenkung, die nun deutlich direkter anspricht. Dadurch wird der Kia fahraktiver, er wedelt richtig engagiert durch die Kurven, ohne jedoch die Insassen übermäßig mit Bodenwellen oder Fahrbahnunebenheiten zu belasten. Dazu passt auch die Motorenkombination, die sich – selbst, wenn der Verbrenner aktiv ist – durch eine angenehm dezente Geräuschkulisse auszeichnet. Dabei präsentiert sich der Ceed agil mit einem schönen breiten Durchzug. Dieses Gummiband-Gefühl wird noch durch das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe untermalt, das nahezu ansatzlos die Fahrstufen wechselt.

Im aufgeräumten Innenraum fällt erfreulicherweise neben dem inzwischen schon üblichen großen Touchscreen sehr positiv auf, dass sich vieles auch ganz klassisch mit Knöpfen und Regler einstellen lässt. Der direkte Griff lenkt einfach weniger vom Straßenverkehr ab. Die bequemen Sitze sind langstreckentauglich, der Fußraum hinten allerdings nicht so. Wie es sich für einen Kombi gehört, schluckt der Kofferraum locker Wochenendeinkauf oder Reisegepäck weg.

Den Ceed Sportswagon gibt es als Plug-in-Hybrid ab 34 990 Euro. Davon gehen wiederum 6750 Euro an Förderung ab. Die Modellreihe beginnt bei 20 190 Euro – sehr familienfreundlich. Diese freut sich auch über sieben Jahre volle Garantie.