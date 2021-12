Genesis: Interaktiv zum Fahrzeugkauf

Genesis Motor Europe bietet seinen Kunden ein Online-Portal, über das sie die gesamte Modellpalette der Premium-Marke des koreanischen Automobilherstellers von zu Hause aus live erleben können.



Bei einer interaktiven 360-Grad-Tour können sich Interessenten gemeinsam mit einem Marken- und Produktexperten die zahlreichen Fahrzeugfunktionen zeigen und erklären lassen und zudem eine Probefahrt oder einen Folgetermin mit einem Genesis Personal Assistant vereinbaren, der bei Kaufinteresse ein maßgeschneidertes Angebot erstellt.



Nach dem Aufruf der Seite können Kunden zwischen einer deutschen und englischen Beratung wählen, das bevorzugte Genesis-Modell aussuchen sowie Tag und Uhrzeit für die Live-Beratung auswählen. Dabei stehen jeweils 30-Minuten-Zeitfenster zur Verfügung, die teilweise auch kurzfristig gebucht werden können.



"Weil wir die Zeit unserer Kunden schätzen, möchten wir ihnen einen einfachen Zugang zu unserer Marke und unserer Fahrzeugpalette bieten - aus der Ferne, aber dennoch persönlich", betont Dominique Boesch, Managing Director von Genesis Motor Europe.



Der Start des digitalen Schauraums folgt auf die Eröffnung des ersten Genesis Studios in der Theatinerstraße in München, weitere werden bereits im kommenden Jahr folgen. Alle Modelle der Marke können in den Studios oder online bestellt werden.

