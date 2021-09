Genesis GV60: Nobel-Stromer in drei Versionen

Genesis verrät die wichtigsten Daten zum GV60, der demnächst in Europa starten soll. Es ist das zweite Elektroauto der feinen Hyundai-Tochter und das erste Fahrzeug der Marke auf einer eigenen vollelektrischen Plattform. Zudem ist der GV60 technisch gesehen ein enger Verwandter von Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6.



Und deshalb rollt er auch mit der Technik der Geschwister an. Es ist in drei Modellen erhältlich: mit Heckantrieb (RWD), mit Allrad- und mit Performance-Allradantrieb. Jedes Modell verfügt über eine 77,4-kWh-Batterie, das RWD-Modell hat eine maximale Reichweite von bis zu 451 Kilometer. Dank der Ladeleistung von bis zu 350 kW mit der Ultra-Speed-Ladefunktion kann die Batterie laut Genesis in nur 18 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent gefüllt werden.



Das RWD-Modell leistet 168 kW und liefert ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Das Modell mit Allradantrieb ist mit einem 160-kW-Motor für die Hinterräder und einem 74-kW-Motor für die Vorderräder ausgestattet, die Systemleistung beträgt 234 kW und das maximale Drehmoment 605 Nm.



"Das Performance-Modell verfügt über zwei 160-kW-Motoren für die Vorder- und Hinterräder", so der Hersteller. Die Gesamtleistung gibt er mit 320 kW und das maximale Drehmoment mit 605 Nm an.



Die vollständigen Spezifikationen, alle Leistungsdaten und Preise für Europa werden demnächst bekannt gegeben.

