Genesis G70 Shooting Brake eingepreist

Die Preise für den Genesis G70 Shooting Brake stehen fest. Der edle Südkoreaner verbindet die Eleganz eines Coupes mit der Funktionalität eines Kombis. Zu Preisen ab 40.300 Euro geht das Fahrzeug jetzt an den Start.



Die Frontpartie wird von den LED-Quad-Scheinwerfern und dem großen Crest-Kühlergrill geprägt, während sich die charakteristische Zwei-Linien-Signatur bis zum Heck spannt. Dort verleihen die einteilige gläserne Heckklappe und der "schwebende" integrierte Spoiler dem Fahrzeug seine coupehafte Eleganz.



Der Innenraum bietet eine Mischung aus Komfort und modernen Technologien. Hohe Material- und Verarbeitungsqualität sowie ein von Flugzeug-Cockpits inspiriertes Design sorgen für ein sportlich-luxuriöses Ambiente. Die Serienausstattung umfasst zahlreiche zeitgemäße Komfort- und Sicherheitstechnologien.



Genesis bietet den neuen G70 Shooting Brake in drei Ausstattungslinien und mit zwei Motorisierungen an. Zur Wahl stehen ein 2,2-Liter-Turbodiesel mit 200 PS und ein 2,0-Liter-Turbobenziner in zwei Leistungsstufen mit 197 PS und 245 PS, die jeweils serienmäßig an eine Achtgang-Automatik gekoppelt sind. Je nach Motorisierung erfolgt die Kraftübertragung an die Hinterräder oder an alle vier Räder.



"Der G70 Shooting Brake wurde speziell für europäische Kunden entwickelt und auf europäische Straßen ausgelegt", sagt Dominique Boesch, Managing Director von Genesis Motor Europe. "Damit unterstreicht der G70 Shooting Brake unser Engagement für diese Region und ihre Automobilgeschichte." Wegweisende Technologien, kultivierte Leistung und ein hohes Sicherheitsniveau sollen das Modell zu einem ganz besonderen europäischen Angebot machen.

