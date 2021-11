Genesis-Fahren im Abo-Paket

Erfahren, ohne zu besitzen: Die Modelle der feinen Hyundai-Tochter Genesis können bei einer Laufzeit von drei Monaten bis zu drei Jahre auch im Rahmen von Genesis Flexibility abonniert werden. Der Hersteller sieht das als "komfortablen sowie stressfreien Einstieg in die Genesis-Welt".



Im Care-Paket sind alle Wartungs- und Servicearbeiten inbegriffen. Teil des Abo-Programms sind zum Beispiel der Hol- und Bringservice bis vor die Haus- oder Bürotür sowie der kostenlose Pannen-, Übernachtungs- und Verpflegungsservice bei einem Fahrzeugausfall. Inklusive sind sämtliche Versicherungskosten, Rundfunkgebühren, Zulassungskosten, HU-Gebühren, ein kostenloser Leihwagen mit Bringservice bei Werkstattterminen sowie Reifenkosten einschließlich saisonaler Bereifung.



"Selbstverständlich kommen unsere Genesis Flexibility Abonnement-Kunden in den Genuss eines eigenen persönlichen Ansprechpartners", so Dominique Boesch, Geschäftsführer Genesis Motor Europe: "Der Genesis Personal Assistant (GPA) war von Beginn an Teil unseres Serviceangebots und soll nicht nur den Käufern oder Leasingnehmern zugute kommen."



Ab 807 Euro pro Monat kann beispielsweise ein Abo für das SUV-Flaggschiff GV80 abgeschlossen werden. Das individuelle monatliche Kilometerpaket ist von 500 bis 3.000 Kilometer pro Monat frei wählbar. Für Urlaubsfahrten können Kilometer dazugebucht oder für längere Home-Office Phasen reduziert werden. Das Abonnement selbst verlängert sich monatlich automatisch nach Ablauf der Grundlaufzeit, wenn es nicht innerhalb von zehn Tagen vor Vertragsende gekündigt wird.

