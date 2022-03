Gelungen: Neuer Opel Astra Sports Tourer

Was vor nahezu 60 Jahren mit dem Kadett Caravan als äußerst erfolgreichem Kompaktkombi begann, wird heute mit dem Opel Astra Sports Tourer fortgesetzt. Diesen gibt es direkt ab Marktstart mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den neuen Rüsselsheimer in Frankfurt im Fotostudio gesehen.



Im vergangenen September feierte die jüngste Astra-Generation mit dem Fünftürer Weltpremiere, seit wenigen Wochen läuft sie in Rüsselsheim vom Band. Und schon folgt der bereits bestellbare Opel Astra Sports Tourer.



Bei den Antrieben bietet der neue Astra Sports Tourer elektrifizierte Varianten, diese ergänzen die Benzin- und Diesel-Triebwerke. Die Leistungsbandbreite reicht von 81 kW/110 PS bis zu 96 kW/130 PS bei den Verbrennern und augenblicklich bis zu 133 kW/180 PS sowie im weiteren Verlauf bis zu 165 kW/225 PS Systemleistung bei den elektrischen Plug-in-Hybriden (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: kombiniert 5,9-1,1 l/100 km, 133-25 g/km CO2). Benziner und Diesel fahren serienmäßig mit Sechsgang-Schaltgetriebe vor; für die stärker motorisierten Sports Tourer-Fahrzeuge steht eine Achtstufen-Automatik zur Verfügung, so der Hersteller.



Mit aufgestellten Rücksitzen bietet das Gepäckabteil des neuen Opel Astra Sports Tourer knapp 600 Liter Ladevolumen - bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen auf bis zu 1.634 Liter. Die serienmäßig im Verhältnis 40:20:40 klappbaren Rücksitze ermöglichen in diesem Fall zusammen mit dem Heckabteil eine vollkommen ebene Ladefläche.



Wie der Fünftürer ist auch der Astra Sports Tourer ein Design-Statement der Marke - so ist er erstmals auf Wunsch mit Zweifarb-Lackierung erhältlich. Das neue Markengesicht - der Opel Vizor - spiegelt den Opel-Design-Kompass wider, bei dem sich zwei Achsen mit dem Opel-Blitz in der Mitte kreuzen. Die vertikale Achse wird durch die scharfe, Opel-typische Bügelfalte in der Motorhaube bestimmt. Der Vizor charakterisiert die Fahrzeugfront als horizontale Linie, die sich bis zur flügelförmigen Grafik der LED-Tagfahrlichter erstreckt.



"Detox to the max" lautete das Grundprinzip beim Cockpitdesign. Das volldigitale Pure Panel soll den Kunden als Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface = HMI) der nächsten Generation ein intuitives Bedienerlebnis bieten. Dafür bedienen die Passagiere einen extrabreiten Touchscreen wie ihr vertrautes Smartphone. Dazu gehört Kabelsalat im neuen Astra Sports Tourer der Vergangenheit an: Die neue Generation der Infotainment-Systeme kann kompatible Smartphones in allen Modellvarianten serienmäßig "wireless" mit Apple CarPlay und Android Auto koppeln.



Die in Eigenregie entwickelten Vordersitze sind AGR-zertifiziert (Aktion Gesunder Rücken e.V.). Sie bieten zahlreiche Justiermöglichkeiten, je nach Ausstattung bis hin zur elektro-pneumatischen Lordosenstütze und Seitenwangeneinstellung. In Nappaleder-Ausführung verfügen der Fahrer- und Beifahrersitz darüber hinaus über eine Ventilations- und Massagefunktion, dazu sind die Vorder- ebenso wie die äußeren Rücksitze beheizbar.



Die Preise für den flotten Kombi starten bei 22.465 Euro Brutto beim 1,2 Liter Turbo Benziner mit 81 kW/110 PS. Dafür gibt es viel Auto fürs Geld.



Jutta Bernhard / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1