Gebrauchtwagenpreise auf Rekordniveau

Die Preisentwicklung bei Gebrauchtwagen kannte 2021 nur eine Richtung: nach oben. Und in diesem Jahr geht es munter weiter: Im Januar kosteten Gebrauchte im Schnitt erstmals mehr als 30.000 Euro, so das Autobarometer von mobile.de.



Im Januar 2022 lag demnach der durchschnittliche Kaufpreis auf dem nach eigenen Angaben "größten Automarkt Deutschlands" bei 30.422 Euro (plus 1,7 Prozent zum Vormonat). Das Preisniveau im Januar über alle Segmente hinweg zeigte weiter aufwärts. Die höchsten Preisanstiege mit jeweils 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat verzeichneten Minis, Geländewagen und SUV.



Laut Martin Fräder, Head of Sales bei mobile.de, ist der Durchschnittspreis bei Kleinwagen im Jahresvergleich von 13.050 Euro auf jetzt 16.682 Euro gestiegen, also um 27,8 Prozent.



Die Gesamtanzahl der auf mobile.de gelisteten Fahrzeuge ist dagegen von Januar 2021 um 33 Prozent gesunken. "Die Corona-bedingten Industriekrisen und das Bedürfnis nach sicherer Mobilität im 'safe space' Auto haben das Angebot im Gebrauchtwagenmarkt weiter zurückgehen lassen", so Fräder. Am deutlichsten sichtbar sei der Trend bei Vans.



Die Anzahl der verfügbaren Großraummodelle hat sich im Jahresvergleich mehr als halbiert (minus 57,4 Prozent). Auch Minis sind weiterhin gefragt und lassen das verfügbare Angebot in diesem Segment sinken (minus 41,8 Prozent). Entgegen dem Trend waren im Januar allerdings wieder mehr SUV verfügbar als im Vormonat Dezember (plus 4,3 Prozent).

