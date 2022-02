Gebrauchtwagen: Stellantis startet Spoticar

Der Stellantis-Konzern startet ab sofort auch auf dem wichtigen deutschen Markt mit dem Gebrauchtwagen-Label Spoticar durch. Die dafür entwickelte Marketing-Kampagne steht unter dem Marken-Slogan "Gebraucht. Garantiert. Gekauft."



Gegründet wurde Spoticar innerhalb der ehemaligen Groupe PSA. Jetzt wird das Angebot durch die Fusion zu Stellantis auch auf die Marken der ehemaligen FCA Group ausgerollt und ist damit "das zentrale zertifizierte Gebrauchtwagenprogramm für die Pkw-Marken - inklusive der leichten Nutzfahrzeuge", wie es aus Rüsselsheim heißt.



Spoticar ersetzt dabei die vorherigen Gebrauchtwagenportale Opel zertifizierte Gebrauchtwagen, Autoexpert, Citroen Select, Peugeot Qualitäts-Gebrauchtwagen und jetzt auch Jeep selected 4 you. Für die Stellantis-Premiummarken gibt es bereits das Label DS Certified. Zukünftig wird es zudem weitere entsprechende Label geben - und zwar Alfa Romeo Certified und, wenn die Marke Lancia 2024 auch in Deutschland ihr Comeback gefeiert hat, auch Lancia Certified. "Die Spoticar-Kundenversprechen mit einer bis zu 24-monatigen Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbeschränkung sind in ihrer Gesamtheit aktuell die stärksten Leistungszusagen im Vergleich zum Wettbewerb", so ein Stellantis-Sprecher.

