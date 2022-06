Gebrauchtwagen-Preise steigen munter weiter

Der Markt für Gebrauchtwagen kennt im Moment nur einen Weg: nach oben. Erstmals kletterte der Durchschnittspreis für Gebrauchtwagen auf 32.000 Euro. Das entspricht einem Preisanstieg von 26,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte der Online-Fahrzeugmarkt mobile.de mit.



Während Kleinwagen mit durchschnittlich 17.493 Euro auf einem fast identischen Niveau zum Vormonat April angeboten wurden, stieg der Preis für Fahrzeuge der Oberklasse im Mai von 75.932 Euro auf 76.720 Euro (plus ein Prozent). Einzig im Segment Sportwagen verzeichnete mobile.de einen Preisrückgang auf durchschnittlich 80.161 Euro (minus 1,7 Prozent).



Im Mai wurden Vans, Geländewagen und SUVs wieder vermehrt angeboten. Die Anzahl an Inseraten für die geländegängigen Riesen stieg jeweils um 2,8 Prozent, für Vans sogar um 7,0 Prozent. "Lieferengpässe und Produktionsrückgänge wirken sich auch auf den Gebrauchtwagenmarkt aus, weshalb das Angebot in den letzten Monaten insgesamt gesunken ist", sagt Martin Fräder, Head of Sales bei mobile.de. "Das Angebotswachstum in einzelnen Segmenten, wie beispielsweise bei Vans und SUVs, ist ein positives Zeichen für den Markt."



Mit durchschnittlich 77,4 Tagen warteten Gebrauchtwagen im Mai zwar wieder länger auf einen neuen Besitzer (plus 6,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat), im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Standtage jedoch deutlich gesunken (minus 21,4 Prozent). Den größten Rückgang im Vorjahresmonatsvergleich verzeichneten Minis mit 67,4 Tagen (minus 30,6 Prozent). Überdurchschnittlich lange standen im vergangenen Monat Geländewagen (plus 7,4 Prozent) und Fahrzeuge der oberen Mittelklasse (plus 8,2 Prozent) bei den Händlern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1