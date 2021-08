Gebrauchte Stromer sind gefragt

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind leichte positive Impulse zu verzeichnen. Das Marktforschungsinstitut Dataforce zeigt in der neuesten Studie, wie sich der Markt nach dem Rückgang in 2020 entwickelt.



Ähnlich wie im Neuwagengeschäft suchen und finden die Käufer von Gebrauchtfahrzeugen immer mehr Fahrzeuge mit vollem oder teilweise elektrischem Antrieb. Das Volumen der reinen Elektrofahrzeuge hat sich im Vergleich zu 2020 fast verdreifacht. Bei Plug-in-Hybrid Fahrzeugen übertrifft es dieses Wachstum sogar um zirka 2.500 Fahrzeuge.



Im Jahr 2020 haben 7,02 Millionen Pkw in Deutschland ihren Besitzer gewechselt. Dies entspricht mehr als der doppelten Menge an Zulassungen von neuen Pkw (2,91 Millionen). Das Volumen bewegt sich kontinuierlich auf hohem Niveau.



Analog zu den klassischen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland ging das Jahr 2020 nicht spurlos am Gebrauchtwagenmarkt vorbei. Dies sind 174.000 Fahrzeuge und damit zwei Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die vom Lockdown geprägten Monate waren zwar durch die Einschränkungen im Markt deutlich unter dem Durchschnitt, doch im Vergleich zum Einbruch im Neuwagenmarkt war es nur ein kleiner Rückgang. Im Juni 2020 konnten die Umschreibungen mit 747.000 Stück sogar im Corona-Jahr einen neuen Rekordmonat schreiben.



Nicht zuletzt auf Grund der steigenden Preise auf dem Neuwagenmarkt und der Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Antriebsarten steigt die Nachfrage für gebrauchte Fahrzeuge aktuell um fünf Prozent im Vergleich zu 2020.



Obwohl die Umschreibungen in Summe recht stabil waren, war besonders bei den jungen Fahrzeugen und Tageszulassungen (Fahrzeugalter bis zu einem Jahr) ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. Diese Talfahrt setzt sich nun im zweiten Jahr in Folge entsprechend fort - aktuell im Vergleich zum Vorjahr wird ein Einbruch von minus 22 Prozent registriert, so Dataforce.



Bereits 2020 haben viele Mietgesellschaften ihren Fahrzeugbedarf stark zurückgefahren. Bei den Leasinggesellschaften kamen weniger Leasingrückläufer an, da Verträge verlängert wurden und die Hersteller das eigene starke Instrument der Tageszulassungen reduzierten. Im Gegenzug hat sich der Markt bei den klassischen Gebrauchten (Fahrzeugalter über ein Jahr) erholt.



Durch einzelne Faktoren wie wenig verfügbare Tageszulassungen, Lieferverzögerungen und Unsicherheit bei neuen Antriebsarten, die im Moment den Neuwagenvertrieb beeinflussen, profitiert der Gebrauchtwagenmarkt von einer stabilen Markt- und Preisentwicklung.



Die Aussichten werden weiterhin positiv sein, da neue "Alte" weiter dem Markt zugefügt werden und traditionell die gewerblichen Kunden verstärkt Erstabnehmer der neuen Technologien sein werden.

