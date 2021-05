Garantierte Mobilität auf zwei Rädern

Motorradhersteller Triumph bietet eine neue und kostenlose Mobilitätsgarantie an. Sie gilt für alle in Deutschland und Österreich neu registrierten Motorräder der Marke. Zunächst behält die Garantie zwei Jahre Gültigkeit. Danach können die Fahrer sie bis ins fünfte Jahr kostenlos verlängern, wenn sie ihr Bike zum jährlichen Kundendienst bringen.



Die neue Garantie basiert auf einer Partnerschaft von Triumph mit dem Versicherungsunternehmen Real Garant. Auch all jene, die bereits eine Triumph - im Alter von maximal fünf Jahren - in der Garage stehen haben, können von der neuen Mobilitätsgarantie gegen eine Gebühr profitieren.



Weitere Infos hierzu gibt es bei den teilnehmenden Händlern der britischen Traditionsmarke.

