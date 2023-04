Fußballstar Mario Götze wirbt für den Hyundai Ioniq 6

Seit Herbst 2022 ist Mario Götze Markenbotschafter von Hyundai Deutschland. Nun steigt der Fußballstar auf das jüngste Elektromodell des koreanischen Konzerns um: den Ioniq 6. Götze war nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer bereits mit einem vollelektrischen Hyundai unterwegs.



Dabei hatte der Profisportler vor dem Umstieg auf Elektro-Mobilität noch Bedenken in den Bereichen Reichweite und Lademöglichkeiten: "In den letzten Jahren habe ich bereits häufiger überlegt, auf E-Mobilität umzusteigen, es dann immer wieder aufgeschoben. Gefällt mir diese neue Antriebstechnologie, ist die Reichweite groß genug, gibt es genügend Ladepunkte, wenn man unterwegs ist?"



Die Fahrten im Ioniq 6 begeisterten den Familienvater schnell. Bis zu 614 Kilometer (WLTP-Norm) kann die Limousine zurücklegen, ehe das nach dem Ioniq 5 zweite Modell der elektrischen Submarke wieder an die Ladesäule muss. Dank der 800-Volt-Technologie werden hohe Ladegeschwindigkeiten erreicht. "Hinzu kommt ein sehr angenehmes Fahrgefühl, das durch die innovativen Assistenzsysteme unterstützt wird", sagt Götze über den Ioniq 6.



"Wir sind glücklich darüber, Mario Götze für unser Unternehmen als Markenbotschafter gewonnen zu haben", sagt Hyundai Geschäftsführer Jürgen Keller. Mit seiner Einstellung zu Zukunftsthemen passe Götze hervorragend zu Hyundai, da sich das Unternehmen weltweit für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagiere, nicht nur mit dem Modellangebot, sondern auch mit einer Vielzahl von Aktionen zum Schutz der Erde.

