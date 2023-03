Funksignale abschirmen

Berlin. Keyless-go-Systeme, mit denen sich Pkw auch schlüssellos starten lassen, sind bequem. Doch sie schaffen eine Sicherheitslücke, die Autodiebe nutzen können, indem sie Funksignale abfangen. Es gibt aber Tricks, sich dagegen zu wehren, so die Fachzeitschrift „Auto, Motor und Sport“ (Ausgabe 6/2023). Dazu zählt, den Schlüssel bei Nichtgebrauch abzuschirmen. Manche lassen sich auch abschalten. Möglich ist das je nach Modell am Schlüssel selbst oder über das Bedienmenü im Auto. Auch Hausmittel können helfen: den Schlüssel in zerknüllte Alufolie wickeln oder im Kühlschrank lagern. Auch Kochtöpfe mit dicken Stahlwänden und -deckeln seien geeignet. Während spezielle Schlüsseltaschen Funkattacken ebenfalls abwehren, seien Keksdosen nutzlos: Die Blechwände sind zu dünn. tmn

