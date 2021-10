Funk-Updates immer wichtiger

Über die Luft kommen Software-Updates heutzutage in die Hardware - beim Smartphone wie bei modernen Fahrzeugen. Das System wird immer verzweigter. War für Updates früher noch die Fahrt in die Werkstatt oder zum Händler nötig, werden die Aktualisierungen mittlerweile wie bei einem Smartphone mit einer einzigen Berührung des Touchscreens gestartet.



Dahinter stecken keine Zaubertricks, sondern vier Buchstaben: F-O-T-A (Firmware-Over-The-Air oder auch Updates-over-the-air). Edouard, FOTA-Projektleiter und -Spezialist bei Renault, erklärt in einem Podcast, was sich hinter dieser Technologie verbirgt, die zu einem immer wichtigeren Bestandteil von Fahrzeugen wird. "Die FOTA-Technologie ermöglicht es, dass die On-Board-Software automatisch Updates und Patches erhält", sagt Edouard.



Bereits jetzt ist die Technologie in den Renault-Modellen mit dem Multimediasystem Easy-Link verfügbar. Verbesserung des Betriebssystems und die Installation von Patches lassen sich dank FOTA bedeutend einfacher durchführen. So spart das System Zeit und erhöht gleichzeitig die Zahl der Aktualisierungen. "Durch die neue Technologie sind 85 bis 90 Prozent der Fahrzeuge mit aktueller Software ausgestattet. Früher waren es bestenfalls 60 Prozent, die über unsere Händler aktualisiert wurden", so Edouard.



Ein weiterer Vorteil: Die Technologie ist äußerst diskret, in den meisten Fällen sogar völlig unspürbar. Der Grund dafür ist, dass FOTA über das GSM-Telefonnetz buchstäblich "over the air" funktioniert. Konkret lädt das Fahrzeug während der Fahrt im Hintergrund ein Update herunter. Schaltet der Fahrer nach dem Stopp die Zündung aus, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die über die Aktualisierung informiert. Stimmt der Fahrer dem Update zu, wird es automatisch durchgeführt, während er nicht mehr im Fahrzeug sitzt.



Einer der Hauptgründe für die Fernaktualisierung sei die Sicherheit. "Es handelt sich daher auch um einen stark geschützten Kommunikationskanal", betont Edouard. Dieser verhindere, dass Daten gehackt werden oder sogar das Fahrzeug übernommen wird.



FOTA-Updates decken ein breites Spektrum von Anwendungen im Fahrzeug ab: Sie können beispielsweise neue Multimediainhalte und zusätzliche Anwendungen bereitstellen oder sogar die Navigationsschnittstelle benutzerfreundlicher gestalten. Selbst sicherheitsrelevante Funktionen wie Fahrerassistenzsysteme oder das Lenk- und Bremsmanagement lassen sich optimieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1