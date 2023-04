Für Jäger und Sammler

Mannheim. Wer ist der größte Allrad-Pkw-Hersteller der Welt? Subaru. Und genau deshalb sind die Fahrzeuge, die im japanischen Ota produziert werden, vor allem bei Menschen beliebt, die auch mal unbefestigte Wege nehmen müssen oder sich über eine ordentliche Ladefläche freuen: Jäger und Sammler. Das weiß auch Subaru und hat ein Modell „Forester“ getauft – was auf Deutsch so viel wie Förster oder Waldarbeiter bedeutet. Die vierte Generation wurde nun überarbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer auch einmal abseits des Asphalts unterwegs ist, wird sich über die 22 Zentimeter Bodenfreiheit des Foresters freuen. Da kann es schon mal zur Sache gehen. Einmalig ist beim Subaru sicherlich die Kombination aus niedrigem Schwerpunkt trotz hoch liegender Karosserie. Das lässt das SUV fast als höheren Kombi erscheinen.

Subaru Forester e-Boxer 2.0ie Platinum Verbrennungsmotor: Vierzylinder-Boxermotor-Benziner; Hubraum: 1995 ccm; Leistung: 110 kW / 150 PS; Max. Drehmoment: 194 Nm E-Motor: 12,3 kW / 16,7 PS; Max. Drehmoment: 66 Nm; Antrieb: Allradantrieb, CVT-Getriebe Lineartronic Höchstgeschw.: 188 km/h Beschleunigung: 11,8 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 6,7 l Benzin; Testverbrauch: 8,1 l CO2-Emissionen: 154 g/km Länge: 4640 mm, Breite: 1815 mm, Höhe: 1730 mm Kofferraum: 509 – 1751 l Bodenfreiheit: 220 mm Leergewicht: 1693 kg Preis: 43 990 Euro Serienausstattung: 18-Zoll-Leichtmetallräder, Panorama-Glasschiebedach, Lederausstattung, Navigationssystem, Rückfahr- und Seitensichtkamera, el. einstellbare Sitze, LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Harman-Kardon-Audiosystem, el. Heckklappe, Gespann-Stabilisierungssystem, versch. Assistenzsysteme. se

Die Front profitiert nach dem Facelift von neuen, deutlich markanteren LED-Scheinwerfern, einem geänderten Grill sowie aufgefrischten Stoßfängern. In der Seitenansicht hat sich auf den ersten Blick nichts geändert. Auch der Innenraum bleibt unangetastet. Subaru bietet weiter die Sitze in wasserdichtem Polyurethan, Nappa- oder Wildleder an. Nicht nur die vorderen Sitze, sondern auch Lenkrad und die Sitzbank im Fond sind beheizt. Wer also nach langem Warten auf dem Hochsitz in den Wagen steigt, kann sich schnell aufwärmen.

Mehr zum Thema Auto Vollelektrischer Reichweiten-Champion: Volkswagen ID.7 Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Im Test Toyota C-HR: Extravaganter Crossover im Sportkleid Mehr erfahren Auto Das Auto als Mode-Accessoire – Fahrbericht frischer DS 3 E-Tense Mehr erfahren

Bei der Motorenauswahl macht Subaru es der Kundin einfach: Es gibt nur einen im Angebot. Der japanische Hersteller baut Boxermotoren ein. Sie sind nicht nur aus dem VW Käfer, dem Porsche 911 oder auch von leistungsstarken BMW-Motorrädern bekannt, sondern ein Motorenklassiker im Repertoire von Subaru. Im Forester kommt der sogenannte e-Boxer als Hybridvariante zum Einsatz. Das typische dezente Bollern des Aggregats begleitet uns auch im Testwagen.

Der Zweiliter-Vierzylinder ist ein Saugmotor, das heißt, er kommt ohne einen heute so oft eingesetzten Turbo aus. Wer zügig vorankommen will, muss für Drehzahlen sorgen. Übertragen wird die Kraft über eine stufenlos arbeitende Automatik. Sie lässt den Motor beim Beschleunigen erst einmal jaulen, bevor mit leichter Verzögerung der Vortrieb beginnt.

Sehr üppige Serienausstattung

Mit dem Forester lässt es sich entspannt auch auf größere Touren gehen. Die Sitze sind bequem, das Fahrwerk komfortabel ausgelegt. Alles ist eher auf Reisen statt auf Rasen getrimmt, das ist nicht die Art des Subaru. Nicht nur die, die auf Reisen gehen, freuen sich auf allen Plätzen über eine tolle Sicht aus den großen Glasflächen – im Übrigen auch nach oben durch das serienmäßige Panorama-Glasdach. Auf allen Sitzen herrscht großzügige Bewegungsfreiheit und der Kofferraum schluckt schon mit aufgestellten Rücksitzen anständig Gepäck. Wer Sperriges transportieren muss, kann auf mehr als 1750 Liter Volumen zählen.

Die Ausstattung des Foresters, gerade in der getesteten Top-Variante „Platinum“, ist bemerkenswert. Neben den schon genannten Ledersitzen und dem Glasdach gehören unter anderem Fahrerassistenzsysteme wie die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung mit Spurzentrierungsunterstützung und adaptiver Lenkung, ein aktiver Spurhalteassistent mit Gefahrenerkennung oder ein Notbremssystem mit Kollisionswarner ebenso dazu wie die Rückfahrkamera mit Reinigungsdüse, ein Audiosystem von Harman/Kardon, die Gestensteuerung für die Zwei-Zonen-Klimaautomatik oder das Gespann-Stabilisierungssystem.

Schaut man in die TÜV-Statistik und spricht mit erfahren Subaru-Fahrern, stellt sich heraus: Die Modelle sind sehr zuverlässig. Wohl auch deshalb gewährt der Hersteller fünf Jahre Garantie. Und wer einsteigen will, kann das ab 37 790 Euro.