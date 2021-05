Für den Hyundai Tucson Hybrid stehen die Preise fest

Der neue Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid kann nun zu einem Preis ab 42.350 Euro bestellt werden. In dem SUV arbeitet ein 1,6-Liter-T-GDI vier Zylinder SmartStream-Turbobenziner mit 132 kW/180 PS. Ausgestattet mit einem 13,8 Kilowattstunden starken Akkupaket kann der das Fahrzeug eine elektrische Reichweite von bis zu 74 Kilometer nach WLTP zurücklegen.



Der Elektromotor leistet 67 kW/91 PS. In Kombination mit dem Verbrenner ergibt sich eine Systemleistung von 195 kW/265 PS und ein Systemdrehmoment von 350 Newtonmetern. Somit bildet der Plug-in-Hybrid die stärkste Motorenvariante des neuen Tucson.



Das Modell wird im Rahmen der Innovationsprämie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Plug-in-Hybridfahrzeuge mit 4.500 Euro (netto) gefördert. In Kombination mit dem Herstelleranteil von Hyundai beträgt die Umweltprämie insgesamt rund 7.177,50 Euro (brutto) so dass sich für den Kunden ein Bruttopreis ab 35.172,50 Euro ergibt.

