Fünfte Generation startet im Januar

München. Ende Januar startet Kia ab 27 790 Euro die fünfte Generation des kompakten Geländewagens Sportage. Der nun viel markanter gezeichnete Fünftürer streckt sich um drei Zentimeter auf 4,52 Meter und bietet entsprechend mehr Platz. So wächst zum Beispiel der Kofferraum je nach Ausführung laut Kia bestenfalls um 88 auf 591 Liter (maximal 1780 Liter bei umgelegten Rücksitzen). Innen setzt Kia auf mehr Finesse: Praktische Details wie in den Kopfstützen integrierte Kleiderhaken oder USB-Ladebuchsen in den Sitzlehnen sowie auf das digitale Cockpit aus dem Elektromodell EV6.

Als Motoren sind zwei Verbrenner mit 1,6 Liter Hubraum verfügbar – in vielen Versionen auch mit 48-Volt-Mild-Hybrid. Auf Basis des Benziners bietet Kia auch einen Voll- und einen Plug-in-Hybrid an. tmn