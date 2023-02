Frühjahrs-Veterama in den Startlöchern

Mit der Frühjahrs-Veterama auf dem Hockenheimring startet die Oldtimer Szene in die Saison 2023. In Deutschland wurden und werden noch immer Automobile gebaut, die weltweit begehrt sind. Aber auch im Zweirad Bereich ist die einmalige Führungsrolle Deutschlands noch immer in guter Erinnerung. Von A wie Adler bis Z wie Zündapp erstreckte sich einst eine einmalige Vielfalt von Motoren. Auch das Fahrrad hat in Deutschland eine große Tradition. In den 1920er und 30er Jahren gab es sicher mehr als 200 Fahrrad Hersteller.



Die rollenden Zeitzeugen der mobilen Vergangenheit gilt es, der Nachwelt zu erhalten.

Dazu leistet Veterama seit fast einem halben Jahrhundert einen wesentlichen Beitrag. Hier bieten Händler Teile an, die noch immer in vergessenen Regalen gefunden werden. Im Laufe der Jahre haben sich aber auch viele kleine Betriebe darauf spezialisiert, Teile nach altem Muster neu zu produzieren.



In der beliebten Show-Arena, in der Oldtimerbesitzer ihre Fahrzeuge ausstellen können und dem Veterama Marktplatz auf dem Young- und Oldtimer zum Verkauf angeboten werden, gibt es noch genügend Platz für neue Händler. Es sind nur noch einige Wochen bis die Ampeln auf dem Hockenheimring für die Oldtimer-Szene auf grün springen.



Vom 14. bis 16. April 2023 findet die Veterama statt.

