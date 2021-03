  Frischzellen für die BMW-Scooter

BMW hat seine Midsize-Scooter, den dynamischen C 400 X und den tourentauglichen C 400 GT, kräftig überarbeitet. Der 25 kW/34 PS starke Einzylinder-Antrieb wurde dabei aktualisiert, er erfüllt nun die Grenzwerte der EU 5-Norm.



Der Antrieb der BMW-Roller verfügt jetzt über E-Gas, ein neues Motormanagement und eine optimierte Fliehkraftkuppung. Die Münchner versprechen als Konsequenz ein verbessertes Leerlaufverhalten. Außerdem wurde die Automatic Stability Control (ASC) überarbeitet. Die Bremsanlage verfügt vorne über neue Bremssättel, einen klarer definierten Druckpunkt und angeglichene Hebelwege von Vorder- und Hinterradbremse.



Eine bessere Beleuchtung im Sitzbank-Staufach und eine USB-Ladesteckdose im Staufach vorne rechts erhöhen den Komfort. Dazu gibt es je zwei neue Farbkombinationen sowie die Style-Varianten "Sport" (C 400 X) und "Triple Black" (C 400 GT).