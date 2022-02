Freude am Fahren BMW 2er Active Tourer

BMW präsentiert die zweite Generation des 2er Active Tourer. Zur Markteinführung Ende Februar 2022 stehen vier Modellvarianten mit Frontantrieb und Motorleistungen von 100 kW/136 PS bis 160 kW/218 PS zur Wahl. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den sportlichen Allrounder in Marbella getestet.



Der Modellwechsel ist auf den ersten Blick unverkennbar. Die Fahrzeugfront wird durch eine in ihren Dimensionen gewachsene BMW Niere und flache Konturen der Scheinwerfer dominiert. Serienmäßig verfügt der neue BMW 2er Active Tourer über Voll-LED-Scheinwerfer. Im Vergleich zum Vorgängermodell sind die A-Säulen deutlich flacher angestellt, bündig integrierte Türgriffe und schmale C-Säulen vermitteln eine dynamische Ausstrahlung der Silhouette. Eine breite Schulterpartie und schmale, in LED-Technologie ausgeführte Leuchteneinheiten lassen das Heck des neuen BMW 2er Active Tourer kraftvoll wirken. Die Endrohre der Abgasanlage sind unsichtbar in die Heckschürze integriert.



Der Innenraum des Crossovers wurde neu gestaltet. Den Piloten empfängt eine flache Armaturentafel, das BMW Curved Display und eine schwebend wirkende Armauflage mit integriertem Bedienfeld. Der Raum unter der Armauflage dient als Ablage, im Bereich davor ist Platz für Cupholder und eine neukonzipierte Smartphone-Ablage. Das Mobiltelefon ist dort im Sichtbereich von Fahrer und Beifahrer untergebracht und kann optional kabellos geladen werden. Die Sitze des Testfahrzeugs in der Ausführung Leder Vernasca sind BMW-typisch sehr bequem und verfügen über guten Seitenhalt. Optional sind Sportsitze, eine elektrische Sitzeinstellung mit Memory-Funktion sowie eine Lordosenstütze und eine Massagefunktion verfügbar.



Die Serienausstattung beinhaltet das Navigationssystem BMW Maps, vier USB-C-Anschlüsse und je einen 12-Volt-Anschluss auf der Mittelkonsole und im Gepäckraum, eine 2-Zonen-Klimaautomatik, ein Sport-Lederlenkrad und diverse Fahrerassistenzsysteme sowie einen Parkassistenten mit Rückfahrkamera, die sich im Test als qualitativ sehr hochwertig präsentiert. Hier können sich einige Wettbewerber ein Beispiel nehmen.



Platz für fünf Passagiere mit Gepäck ist reichlich vorhanden. Der Stauraum beläuft sich auf 470 bis 1.455 Liter (BMW 218i Active Tourer, BMW 218d Active Tourer) beziehungsweise auf 415 bis 1.405 Liter (BMW 220i Active Tourer, BMW 223i Active Tourer). Eine automatische Heckklappenbetätigung ist Serie. Die Kunden können sich durch neue Ausstattungspakete ihren BMW 2er Active Tourer individuell zusammenstellen. Im Angebot ist unter anderem ein Spiegelpaket, Ambiente Licht, ein Panorama-Glasdach und ein Harman Kardon Sound System.



Das serienmäßige 7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung lässt sich leicht bedienen, die erste Testfahrt mit Autobahnabschnitten, Überlandfahrt und Innenstadt mit dem BMW 223i Active Tourer zeigt einen Kraftstoffverbrauch von 6 Litern an. Die Leistung beträgt 160 kW/218 PS (gemeinsam erzeugt vom Verbrennungsmotor mit bis zu 150 kW/204 PS und dem elektrischen Antrieb mit bis zu 14 kW/19 PS). Die BMW TwinPower Turbo Technologie gestaltet sich wie folgt: Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung Valvetronic, eine variable Nockenwellensteuerung Doppel-Vanos und eine 48-Volt-Mild-Hybrid Technologie mit einem in das Getriebe integrierten Elektromotor.



Ergänzt wird das Angebot bereits im Sommer 2022 um zwei Plug-in-Hybrid-Modelle, so der Hersteller. Sie sind erstmals mit BMW eDrive Technologie der fünften Generation ausgestattet. Alternativ zur Basisausstattung wird der neue BMW 2er Active Tourer als Modell Luxury Line und mit einem M Sportpaket angeboten. Für die Außenlackierung stehen zwei Uni und neun Metallic-Varianten zur Auswahl.



Der Preis für den getesteten BMW 223i in der Serienausstattung beträgt 41.500 Euro, das Innovationspaket mit diversen Extras kostet noch einmal 3.100 Euro extra.



Unser Fazit: BMW schickt mit dem neuen 2er Active Tourer einen komfortablen Crossover ins Rennen, der über reichlich Platz verfügt und qualitativ hochwertig verarbeitet ist. Das Design ist stimmig, Lifestyle-orientierte BMW-Fans werden ihre Freude am Fahren mit dem Münchner haben.



Jutta Bernhard / mid

