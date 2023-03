Frauen kaufen Autos anders als Männer

Das Neuwagen-Vergleichsportal carwow.de nahm den

Weltfrauentag zum Anlass, um anhand einer Online-Befragung mit über 2.000

Teilnehmern die Vorlieben sowie Entscheidungsfaktoren des jeweiligen

Geschlechts zu untersuchen und dabei veraltete Stereotype aus der Welt zu schaffen.



Von wegen Männer lieben große Autos mit starkem Motor, während Frauen sich nur

im winzigen Kleinwagen von A nach B trauen - die Umfrage des Online-Portals hat auf

alle Fälle die ein oder andere Überraschung zutage gefördert, andererseits aber auch

viele Übereinstimmungen bestätigt.



Frauen können nicht einparken", so lautet zumindest das alt bekannte Klischee. Die

Umfrage beweist jedoch das Gegenteil. Während ein Drittel der Männer sich bei der

Kaufentscheidung überwiegend für praktische Aspekte wie beispielsweise eine

kompakte Form für Fahrten in der Stadt interessiert, ist die Frage nach der

Praktikabilität für Frauen eher weniger wichtig. Lediglich eine von zehn Frauen fasst bei der Kaufentscheidung praktische Aspekte ins Auge und würde sich wohl auch mit

einem riesigen SUV in jede noch so winzige Parklücke quetschen.



In manchen Punkten bestätigt die Umfrage jedoch auch das Klischee. Mehr als die

Hälfte der Männer legt beim Autokauf einen besonders großen Fokus auf Motorgröße

und Geschwindigkeit. Nichts desto trotz ist die technische Komponente für weibliche

Käuferinnen kein Tabu-Thema. Für über ein Drittel der Frauen ist die technische

Leistung ein ebenso wichtiger Entscheidungsfaktor.



Wenn es um das Aussehen geht, machen die Frauen hingegen das Rennen. 37 Prozent der Käuferinnen machen ihre Entscheidung unter anderem von ästhetischen Aspekten wie zum Beispiel Design, Farbe und stilvollen Details abhängig. Auch Männern sind die Äußerlichkeiten und ästhetischen Add-ons des Fahrzeugs nicht unwichtig, aber im Vergleich eben nur zu 28 Prozent.



Im Vergleich zu Männern ziehen Frauen eine persönliche Beratung häufiger vor

Gemeinsamkeiten gibt es dennoch: Sowohl für Männer als auch für Frauen muss der

Kaufentscheidung eine umfassende Recherche und Beratung vorausgehen.

Die Gewissheit, bei dieser großen Entscheidung umfassend informiert zu sein, ist für

beide (65 Prozent der Männer und 48 Prozent der Frauen) die grundlegende Motivation.



Die Zahlen untermauern jedoch, dass sich das männliche Geschlecht in Bezug auf den Kaufabschluss skeptischer verhält und mehr Zeit benötigt, um sich endgültig

festzulegen. Für 29 Prozent der Frauen stellen zeitliche Faktoren und auch die Vielzahl an Angeboten eine erhebliche Hemmschwelle beim Entscheidungsprozess dar. Männer scheinen sich hingegen bewusst mehr Zeit für den Entscheidungs- sowie Kaufprozess einräumen zu können.



Unterschiede ergeben sich auch in der Art und Weise, wie sich dem Traumauto

genähert wird. Im digitalen Zeitalter haben sich Internet-Recherche und

Vergleichsportale sowohl bei Männern als auch bei Frauen bewährt. Dennoch

tendieren Frauen vergleichsweise noch etwas häufiger zu einem Beratungsgespräch

vor Ort. Knapp mehr als eine von zehn Frauen würde sich bei der Kaufentscheidung

nicht auf eine Internetrecherche verlassen, bei den Männern sind es dagegen nur sieben Prozent, die eine Online-Beratung ablehnen.



So sehr die Wege zur finalen Kaufentscheidung manchmal auseinander gehen können, so eindeutig laufen sie am Ende in einer gemeinsamen Spur wieder zusammen. Neben einer schnellen sowie bequemen Abwicklung (34 Prozent der Frauen und 28 Prozent der Männer), kürt die Umfrage faire Preise zum absoluten Spitzenreiter, wenn es um die Erwartungen an den Dienstleister geht. In Zeiten von Inflation und steigenden Kosten ist dieser mit mehr als 80 Prozent Zustimmung für beide Geschlechter das ausschlaggebende Kaufargument.

