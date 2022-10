Fraport verzeichnet aufsteigende Fluggastzahlen

Im September sind die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt deutlich gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 gestiegen - auf 4,9 Millionen (plus 58,2 Prozent). Ohne den Streik der Lufthansa-Piloten am 2. September 2022 hätte das Monatsaufkommen 80.000 Fluggäste höher gelegen, teilt Fraport mit.



Trotz Ende der Sommerferien in allen deutschen Bundesländern blieben Urlaubsziele bis zum Monatsende sehr beliebt. Ab Frankfurt waren insbesondere Destinationen in Griechenland und der Türkei stark nachgefragt und lagen über dem Niveau von 2019. Insgesamt hielt der sehr dynamische Aufwärtstrend an. Von den Passagierzahlen im September 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 27,2 Prozent entfernt.



Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres lag das Fluggastaufkommen bei rund 35,9 Millionen Passagieren. Dies entsprach einem Plus von 127,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 und einem Minus von 33,7 Prozent gegenüber 2019, so Fraport.



Unterdessen sei das Cargo-Aufkommen rückläufig geblieben. Es liege um 14,1 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2021. Ursachen hierfür seien die gesamtwirtschaftliche Abkühlung sowie die weiteren Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und umfassende Corona-Schutzmaßnahmen in China.

