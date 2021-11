Französischer Gleiter

Der große Citroen steht traditionell für Komfort im französischen Stil. Kultstandard genoss einst das hydropneumatische Fahrwerk. Auch heute spielt die Federung bei Citroen eine wichtige Rolle. Insbesondere beim neuen C5 X dreht sich alles um entspanntes Fahren und Ankommen.



Mit der "Advanced Comfort"-Federung will man in Verbindung mit den bequemen "Advanced Comfort"-Sitzen für Citroen typischen Komfort sorgen und zugleich eine gute Straßenlage garantieren. Der Innenraum des neuen Flaggschiffs der Marke steht für eine warme Atmosphäre, elegante Materialien und ein großzügiges Platzangebot. So erzeugt der C5 X auf Anhieb ein Wohlgefühl und lädt zum Reisen ein.



"Bei Citroen verstehen wir unter Wohlbefinden in erster Linie ein Gefühl, das durch sanftes und ruhiges Fahren erzeugt wird", sagt Jean-Arthur Madelaine, Leiter Innendesign der Marke. Es drücke sich aber auch in den Formen, Farben und Materialien des Innenraums aus, die ein komfortables und behagliches Gefühl vermitteln sollen.



Geräumigkeit war eines der Hauptanliegen von Citroën bei der Entwicklung des C5 X. Vorne schafft das übersichtliche Armaturenbrett einen großen, offenen Raum für Fahrer und Beifahrer. Das großzügige Platzangebot in Reihe zwei bietet Ruhe und Entspannung: Die XXL-Beinfreiheit, die komfortable Breite und die große Kopffreiheit sorgen dafür, dass die Passagiere bequem sitzen und ihre Reise genießen können. Besonderes Augenmerk wurde auf den Komfort des rechten Fondpassagiers gelegt: Die Bedienelemente für die Vorwärts- und Rückwärtsverstellung sowie die Neigung des Beifahrersitzes befinden sich in Reichweite an der Seite der vorderen Rückenlehne.



Im Innenraum sind eine Vielzahl von sorgfältig durchdachten Ablagefächern verteilt, in denen all die kleinen Dinge des Alltags verstaut werden können. Hierzu zählen ein breites, tiefes Handschuhfach, ein Ablagefach unter der vorderen Mittelarmlehne, ein weiteres vor der Mittelkonsole mit Klappe inklusive kabelloser Lademöglichkeit für Smartphones, ein offener Stauraum vor der Mittelarmlehne, Getränkehalter in der Mittelkonsole und in der Armlehne des Rücksitzes, großzügige Türfächer mit Antirutschmatten und Taschen an der Rückseite der Vordersitze. Insgesamt 13 praktische und clevere Ablagefächer mit einem Gesamtvolumen von 29 Litern erleichtern den Passagieren das Leben an Bord.



Die Helligkeit an Bord des C5 X wird durch die großen Fenster und das große Panorama-Glasdach verstärkt. Die weiße, in der Intensität regulierbare Ambientebeleuchtung unterstreicht das elegante, fließende Erscheinungsbild der Ausstattung. Auch die Ablagefächer sind beleuchtet (Handschuhfach, Kofferraum und Mittelkonsole) sowie die Bedienelemente zum Öffnen der Türen und der Fußräume.

