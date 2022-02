Französische Sportlimousine DS 9 E-Tense 360 4x4

Endlich ist es soweit, die stärkste Version der Premium Limousine von DS, der DS 9 E-Tense 360 4x4 kommt nach Deutschland. Der Motor-Informations-Dienst (mid) ist nach Nizza gereist, um das neue Flaggschiff Probe zu fahren.



Wie der Name schon andeutet, handelt es sich beim DS 9 E-Tense 360 4x4 um ein 360 Pferdestärken starkes Modell und erstmalig mit 4x4 Allradantrieb. Der Franzose basiert auf der EMP-2 Plattform des Stellantis Konzerns und teilt sich die technische Basis mit dem Peugeot 508 PSE, es gibt ihn aber rein als Limousine und nicht als Kombi.



Um die Leistung zu erreichen, sind insgesamt drei Motoren verbaut: ein klassischer 1,6 Liter Hubraum fassender 4-Zylinder Turbobenziner mit 147 kW/200 PS und 8-Gang Automatikgetriebe kombiniert mit zwei Elektromotoren, einer an der Vorderachse mit 81 kW/110 PS und einer an der Hinterachse mit 83 kW/113 PS. Dies sorgt für den Allradantrieb und ergibt kombiniert eine Systemleistung von satten 265 kW/360 PS mit einem Maximaldrehmoment von 560 Nm.



Dass hier Fahrfreunde aufkommt, merkt man direkt beim Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden, bei weiterer Beschleunigung wird erst bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Zusammen mit der Motorsportabteilung DS Performance, die erfolgreich in der Formula-E unterwegs ist, wurden am DS 9 E-Tense 360 4x4 einige Verbesserungen durchgeführt, um die Sportlichkeit zu erhöhen. Es gibt jetzt belüftete 380 mm große 4-Kolben Bremsen in der Front, 290 mm Bremsen an der Hinterachse, eine Tieferlegung des Fahrzeuges ab Werk und eine Spurweitenverbreiterung.



Aufgrund der großen Bremsanlage wachsen die Leichtmetallfelgen auf 20 Zoll Größe ("München") im Verbund mit Michelin Pilot Sport 4S 235/40 R20 Bereifung an. Dass die Maßnahmen Wirkung zeigen, beweist der DS 9 auf den Serpentinenstraßen rund um Nizza. Im Sportmodus federt er härter, straffer und verzögert besser als das weniger sportlich ausgerichtete kleinere Modell DS 9 E-Tense 250, den wir ebenfalls fahren konnten.



Als kleine Randnotiz sei erwähnt: der DS 9 E-Tense 225 erhält ein Batterieupgrade von 11,9 kWh auf 15,5 kWh, erhöht dadurch seine rein elektrische Reichweite auf 70 Kilometer (WLTP-Stadtzyklus) oder 61 Kilometer (WLTP kombiniert), obendrauf kommen noch 25 PS mehr an Leistung. Er wird also in Zukunft als DS 9 E-Tense 250 den E-Tense 225 sukzessive ablösen.



Für die gemütliche Fahrt in der sportlichen Reiselimousine stehen noch weitere Fahrmodi zur Verfügung. Im Comfort Modus scannt eine Kamera permanent die Straße vor dem Fahrzeug (Active Scan Suspension) und passt die Dämpfer entsprechend an, um weich auszufedern. Als Plug-in-Hybrid darf es natürlich auch rein elektrisch zur Sache gehen, die Höchstgeschwindigkeit wird in diesem Modus auf 140 km/h begrenzt. Die verbaute 11,9-kWh-Batterie im DS 9 E-Tense 360 4x4 reicht für 52 Kilometer Reichweite im WLTP-Stadtzyklus oder für 47 Kilometer im kombinierten WLTP-Zyklus und kann über den 7,4 kW On-Board-Charger an einer 22 kW Ladestation in 1,45 Stunden geladen werden, an einer 1-phasigen Wallbox dauert es mit 3,7 kW dann zirka vier Stunden.



Der Innenraum schwenkt ein wenig von sportlich zu luxuriös über, die sehr bequemen Sitze können beheizt oder belüftet werden und eine Massagefunktion mit mehreren Einstellungsmöglichkeiten kümmert sich um den Rücken. Übrigens auch für die Gäste in der hinteren Sitzreihe. Um den Luxusflair noch etwas auszuweiten, wurde auf die feinen Details mit qualitativ sehr hochwertigen Materialien im Innenraum geachtet. Das Leder mit Ziernähten auch an den Türverkleidungen ist makellos verarbeitet, eine kleine analoge Uhr fährt sich bei Fahrzeugstart aus, die Kopfstützen hinten sind mit bequemen Kissen versehen und ein immer wiederkehrendes Diamant-Muster schmeichelt dem Auge.



Ein Head-up-Display gibt es nicht, die Karte der Navigation kann aber im Instrumentendisplay großflächig angezeigt werden, man muss also nicht extra den Kopf drehen um der Routenplanung zu folgen. Highlight bei DS ist die Soundanlage, die in Zusammenarbeit mit der französischen High-End Hi-Fi Schmiede Focal (Serie Elektra) integriert wurde. Durch die verbaute geräuschdämmende Verglasung kommt die Innenraumakustik noch etwas mehr zur Geltung. Einziger Wehrmutstropfen ist die nicht hochaufgelöste Rückfahrkamera. Dass es besser geht, beweist der DS 4.



Der DS 9 E-Tense 360 4x4 ist ab sofort bestellbar und kostet in der Performance Line+ ab 64.250 Euro, in der höchsten Ausstattungsvariante Rivoli+ werden mindestens 67.000 Euro fällig, die geplanten Auslieferungen beginnen ab März 2022.

Der DS 9 E-Tense 250 wird in der Performance Line+ ab 53.810 Euro angeboten, hier liegt die Rivoli+ Ausführung etwas höher, genauer bei 56.560 Euro.



Mike Neumann / mid

