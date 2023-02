Französische Brummis mit japanischen Brennstoffzellen

Für seine schweren Lkw plant das französischen Start-up-Unternehmen Hyliko die Nutzung der Brennstoffzellentechnologie von Toyota. Damit erweitert Toyota sein Wasserstoff-Partnernetzwerk in Europa. Schon heute kommen Brennstoffzellenmodule des Unternehmens in Zügen, Bussen, Generatoren und diversen maritimen Anwendungen zum Einsatz.



Weltweit arbeitet Toyota bereits mit mehreren Lkw-Herstellern zusammen, um die Brennstoffzellentechnologie in den Schwerlastverkehr zu integrieren. Das 2019 in den USA ins Leben gerufene Projekt "Shore to Shore" hat kürzlich demonstriert, dass elektrisch betriebene Brennstoffzellen-Lkw mit der Leistung von Dieselfahrzeugen mithalten und eine emissionsfreie Alternative für den kommerziellen Einsatz darstellen können.

