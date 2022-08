Frankreich: Plakette nötig

Kehl. Ursprünglich vielerorts nur bei Feinstaubalarm vorgesehen, ist die Umweltplakette Crit’Air-Vignette in vielen Orten Frankreichs nun unabhängig davon ganzjährig nötig. Sie gilt für Autos und Motorräder und betrifft auch ausländische Autofahrer. Eine deutsche Feinstaubplakette etwa reicht nicht aus, so das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betroffen sind demnach 13 Metropolen und Städte mit festen Umweltzonen. Das sind laut EVZ: Paris – Großraum Paris – Metropole Grenoble – Metropole Lyon – Eurometropole Straßburg – Montpellier-Méditerranée – Toulouse – Toulon-Provence-Méditerranée – Rouen-Normandie – Nice Côte d’Azur – Saint-Etienne – Reims – S’Metropole Aix-Marseille (ab September).

Wer ohne Vignette fährt, muss in der Regel mit einem Bußgeld ab 68 Euro rechnen. In Straßburg indes werden Verstöße erst ab Januar 2023 bestraft, bei Feinstaubalarm allerdings weiterhin sofort. Die Vignette lässt sich für 4,51 Euro inklusive Versand nach Deutschland über die Internetseite des französischen Umweltministeriums bestellen. Das geht auch auf Deutsch. Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tage betragen. Wer zu Reisebeginn die Vignette noch nicht hat, kann die Bestellbestätigung vorzeigen oder diese an der Scheibe auslegen. tmn