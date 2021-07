Fossilfrei: Das Öko-Bike aus Schweden

Ein Motorrad, das ganz ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe hergestellt und betrieben wird? Das klingt zunächst reichlich futuristisch. Doch genau dieses Projekt verfolgen das Energieunternehmen Vattenfall und E-Bike-Hersteller Cake aus Schweden. Im Jahr 2025 soll das Öko-Gefährt serienreif sein.



"Die Zusammenarbeit ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir unsere Kenntnisse in den Bereichen fossilfreier Technologien und Lieferketten bei einem spezifischen Produkt bündeln und so zu unserem Ziel von null Emissionen beitragen können", erklärt Annika Ramsköld, Head of Corporate Sustainability bei Vattenfall.



Der Hintergrund: Vattenfall und Cake engagieren sich beide aktiv für den Wandel hin zu einer fossilfreien Zukunft. Vattenfall hat das Ziel, innerhalb einer Generation ein Leben ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe zu ermöglichen. Und Cake möchte mit seinen Produkten den Wechsel zu einer emissionsfreien Mobilität leichter machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1