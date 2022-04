Formel E: Evans-Doppelpack und Vergne-Führung

Die Formel E hat sich nach einer fast zweimonatigen Pause mit zwei Rennen in Rom zurückgemeldet. Beide Läufe gewann der Neuseeländer Mitch Evans im Jaguar, neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung nach fünf Rennen ist DS-Pilot Jean-Eric Vergne. Er wurde am ersten Renntag Vierter und konnte beim zweiten Rennen den zweiten Platz erkämpfen.



"Ich bin mit den Punkten, die wir gesammelt haben, zufrieden. Jetzt werden wir nach Hause fahren und noch mehr arbeiten, um mit einem noch besseren Auto nach Monaco zu kommen und dort den Sieg zu holen", sagte Vergne.



"Es ist schön, wieder an der Spitze der Meisterschaft zu stehen. Wir freuen uns auf Monaco - eine Strecke, auf der wir in der Vergangenheit erfahrungsgemäß schnell waren und oft gute Ergebnisse erzielen konnten", sagte Mark Preston, Geschäftsführer von Techeetah.



Das nächste Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft findet am 30. April in Monaco statt. Eine legendäre Rennstrecke, die DS Automobiles und den beiden Fahrern in der Vergangenheit gut gelegen hat, da sie dort jeweils einen Sieg errungen haben: JEV in der fünften Saison und António Félix da Costa in der siebten Saison.

