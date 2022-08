Formel 1 ab 2026 mit Audi

Audi kommt in die Formel 1. Die Ingolstädter haben am Freitag im Rahmen des Rennwochenendes in Spa den Einstieg offiziell verkündet. "Es ist wahrhaft ein ganz besonderer Moment: Wir starten 2026 in der Formel 1", sagte Audi-Vorstandschef Markus Duesmann: "Audi hat sich offiziell eingeschrieben."



Der Hybrid-Antrieb entsteht in Neuburg an der Donau. Mit dem kürzlich verabschiedeten Motorenreglement für 2026 war der Weg für Audi frei. "Mit dem neuen Reglement ist für uns genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg. Denn die Formel 1 und Audi verfolgen beide eindeutige Nachhaltigkeitsziele", sagte Duesmann.



"Es ist ein großartiger Tag für den Sport", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali, der zwischen 2016 und 2020 Geschäftsführer der Audi-Tochter Lamborghini gewesen war.



Im ersten Schritt bestätigte Audi allerdings erst einmal "nur" den Einstieg als Motorenhersteller. Als Partner wird der Sauber-Rennstall spekuliert. "Wir werden zu gegebener Zeit darüber informieren. Die größte Vorlaufzeit erfordert der Motor, also wollten wir das jetzt als erstes kommunizieren", sagte Duesmann.



Der Audi-Boss machte zudem den deutschen Formel-1-Fans Hoffnung: "Wir hoffen, dass wir einen deutschen Fahrer haben werden, und klar hoffen wir, dass es eines Tages wieder einen Großen Preis von Deutschland haben werden."



Neben Audi steht auch Porsche vor dem Einstieg, die Konzernschwester soll 50 Prozent des Red-Bull-Teams von Weltmeister Max Verstappen erwerben. Eine Verkündung dieser Partnerschaft steht noch aus.

