Ford verwandelt P1-Rennwagen in Gaming-Simulator

Die Gamescom ist das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. PC-Nerds bekommen leuchtende Augen, wenn sie nur den Namen hören. Ford ist mit einem neuen Modell der P1-Serie mit von der Partie.



Im digitalen Zeitalter hat die weltweit größte Messe rund um Computer einen hohen Stellenwert. Seit Corona leider nur noch digital, doch das kann sich ja bald wieder ändern. Zum Vergleich: 2018 kamen über 370.000 Besucher zur Gamescom auf das Gelände der Köln Messe. Speziell Eltern mit pubertierenden Teenagern wissen genau, um was es sich hier handelt. Abertausende "Computer-Freaks" sind normalerweise in Köln vor Ort, um die neuesten Innovationen zu erleben.



Die Ford-Werke sind schon länger mit an Bord. Bereits 2020 enthüllte das Team Fordzilla (dabei handelt es sich um das offizielle E-Sports-Team von Ford), eine reale Version des virtuellen P1-Rennwagens, welcher zuvor in Kooperation mit Computerspielern entwickelt wurde.



Ford hat den P1-Rennwagen nun in einen Simulator verwandelt, damit Gamer hinter dem Steuer einen ultimativen Spielespaß auf digitalen Rennstrecken erleben können.

Der P1-Rennwagen verfügt über eine neue, von der Gaming-Welt inspirierte Lackierung. Das Herz des Fahrzeugs ist eine HP Z4 Workstation. Zu der Spielesteuerung dienen ein integriertes Gaming-Lenkrad sowie mit dem System verbundene Pedale.



In Ruhephasen pulsiert die Fahrzeugbeleuchtung sanft, um bei Start eines Rennens zum Leben zu erwachen. Dabei werden die Bremslichter während des Gameplays mit den Fahrmanövern synchronisiert, um auch den Zuschauern außerhalb des Fahrzeugs ein Gefühl von Action zu vermitteln.



Für die Stimulation des Gehörs ist ebenfalls gesorgt. Ein eingebautes Audiosystem sorgt dafür, dass im Inneren des Simulators ein realistisches Geräuschniveau wie auf einer echten Rennstrecke herrscht, um ein intensives Fahrerlebnis zu ermöglichen.



Ein neues, weiterentwickeltes Modell der P1-Serie wird auf der diesjährigen Gamescom bekanntgegeben. Darüber hinaus ruft Ford die Community zur Mitwirkung an einem Supervan-Projekt auf.



"Wir Teammitglieder kommen aus allen Winkeln des Spiele-Universums und teilen eine große Leidenschaft fürs Gaming. Wir stellen nicht nur sicher, dass unsere Ford-Fahrzeuge in großartigen Spieletiteln eine herausragende Rolle spielen, sondern auch, dass wir die Dinge weiterhin anders machen und der DNA des Fordzilla Teams treu bleiben", sagte Emmanuel Lubrani, Team Fordzilla. "Mit dem P1-Simulator und Projekten wie dem neuen Supervan möchten wir etwas an die Community zurückgeben".



Die Gamescom 2021 beginnt am Mittwoch, 25. August und endet am Freitag, 27. August 2021. Die Live-Show von Team Fordzilla startet am Mittwoch, 25. August um 22.00 Uhr. Der Stream wird wahlweise unter twitch.tv/teamfordzilla oder unter twitter.com/teamfordzilla erreichbar sein.

