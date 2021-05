Ford Ranger Raptor kommt als Special Edition

Ein spezielles Auto bekommt ein spezielles Sondermodell: Die limitierte Ford Ranger Raptor Special Edition ist ab Oktober 2021 bei den europäischen Händlern erhältlich. Verkaufspreis: ab 70.014 Euro.



Der Ranger Raptor ist die Hochleistungsversion der erfolgreichen Ranger-Baureihe. Wie er vertraut auch das Sondermodell auf das Ford Performance-Chassis. Den Antrieb der Special Edition des Ranger Raptor übernimmt der 156 kW/213 PS starke EcoBlue-Dieselmotor von Ford mit Bi-Turbo-Aufladung. Der 2,0 Liter große Vierzylinder entwickelt ein Drehmoment-Maximum von 500 Newtonmeter. Seinen Weg an die vier angetriebenen Räder findet das Motormoment über ein 10-Gang-Automatikgetriebe, wie es auch im Ford Mustang seinen Dienst verrichtet.



Dafür, dass die exklusive Special Edition-Variante im Mittelpunkt steht, ist gesorgt: Sie spielt eine der Hauptrollen in "The Good, the Bad and the Bad-RSE" (RSE = Raptor Special Edition).



In dem von Ford veröffentlichen Action-Film, der den Stil eines Spaghetti-Western aufgreift, zeigt die Raptor Special Edition ihr überarbeitetes Design und stellt ihre Hochgeschwindigkeits-Offroad-Eigenschaften spektakulär unter Beweis. Begleitet wird das Sondermodell dabei von anderen Ranger-Sondermodellen wie Stormtrak und Wolftrak.

