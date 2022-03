Ford Ranger Raptor als Stuntman

Ford veröffentlicht ein "Making of" zum actionreichen Stunt-Video, das kürzlich zur Vorstellung der neuen Ranger Raptor-Generation produziert wurde. Ein Hauch von Hollywood weht am Set: Bei den aufwendigen Dreharbeiten kommen neben dem Pick-up selbst auch ein Frachtflugzeug, ein Flugplatz und modernste Kameratechnik zum Einsatz.



Die Sprünge und Drifts werden von Paul Swift Productions, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des präzisen Stuntfahrens in Absprache mit dem in Australien ansässigen Ranger-Ingenieurteam von Ford geplant und umgesetzt. Die eingebundenen Ford-Ingenieure sind davon überzeugt, dass der Ranger Raptor die Stunts problemlos bewältigen kann.



Daher kommt in jedem Take das original Serienfahrzeug ohne technische Änderungen zum Einsatz. Die einzige Modifikation besteht darin, für den Stunt-Fahrer statt des Standard-Sicherheitsgurts einen Mehrpunkt-Sicherheitsgurt einzubauen. Bei den im Video gezeigten Piloten des Frachtflugzeugs handelt es sich um die echte Crew. Das Drehbuch verlangt von der achtköpfigen Flugzeugbesatzung, mit 200 km/h die 1.800 Meter lange Landebahn im Tiefflug anzusteuern, damit Hochgeschwindigkeits-Kameras den anspruchsvollen Sprung des Ranger Raptor aus einer Höhe von 22 Metern aus mehreren Blickwinkeln aufzeichnen können.



"Der Ranger Raptor ist phänomenal - ich liebe ihn, er fährt sich absolut problemlos", sagt Stunt-Fahrer Paul Swift, Mitwirkender beim Markteinführungsvideo für die nächste Generation des Ford Ranger Raptor. "Wegen der ehrgeizigen Vorgaben hatte ich anfangs zunächst Vorbehalte, um ehrlich zu sein, aber damit war es dann schnell vorbei. Dieses Fahrzeug hat meine Arbeit sehr einfach gemacht."



James Cooper, Ranger Brand Manager, Ford of Europe ergänzt: "Es klang zunächst wie eine verrückte Idee, als wir von dem geplanten Video hörten." Er erinnere sich an das Lächeln auf den Gesichtern der Leute, als erstmals darüber gesprochen wurde, aber der Sprung aus dem Flugzeug passe perfekt zu diesem Fahrzeug. Das sei eine wirklich überzeugende Art, den neuen Ranger Raptor zu präsentieren. Ford Ranger habe eine treue und begeisterte Fangemeinde, die den Film sicherlich sehr zu schätzen wüssten.

