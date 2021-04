Ford Mustang: Meistverkaufter Sportwagen der Welt

Der Ford Mustang bleibt ein Erfolgsgarant: Er ist nicht nur zum zweiten Mal in Folge der weltweit meistverkaufte Sportwagen des Jahres, sondern steht im enger gefassten Segment der Sportcoupes sogar das sechste Jahr in Folge an der Spitze.



Laut Marktforschungsinstitut IHS Markit wurden im Jahr 2020 weltweit insgesamt 80.577 Exemplare des Ford Mustang verkauft. Dieser Umsatz macht 15,1 Prozent des Sportcoupe-Marktes aus, im Vorjahr waren es 14,8 Prozent. Vor allem Performance-Varianten wie der Mustang Bullitt sorgten für das gute Verkaufsergebnis.



Im Jahr 2020 verkaufte Ford in Europa rund 7.000 Exemplare des Mustang. Damit summiert sich der Absatz seit der Markteinführung 2014 auf fast 60.000 verkaufte Einheiten. Weltweit sind die Vereinigten Staaten der stärkste Markt, sie sorgen für rund drei Viertel der globalen Mustang-Verkaufszahlen.



Ford will seinen Erfolg mit limitierten Modellen wie dem neuen Ford Mustang Mach 1 fortsetzen, der ein weiterentwickeltes Handling bieten wird sowie eine Reihe an Leistungsverbesserungen sowie ein Design, das an die legendären Mach 1 Mustangs der 1960er und 1970er Jahre erinnert. Die Auslieferung an Kunden in Europa soll in Kürze beginnen.

AdUnit urban-intext1